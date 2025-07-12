Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)

Хозяйки давно открыли сезон заготовок на зиму. Многие уже занялись заготовкой огурцов. Блогер Галина, которая живет в Германии, поделилась своим рецептом малосольных огурцов на зиму.

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«Сегодня делюсь уникальным рецептом малосольных огурчиков, которые отлично хранятся всю зиму! Они получаются хрустящими, ароматными и без лишних заморочек — без стерилизации, но с волшебным вкусом! Этот способ приготовления передавался в нашей семье из поколения в поколение — и ни разу не подводил», — рассказала Галина.

Ингредиенты:

3 л.- воды.

3 ст.л. — соли.

6 ст.л. — сахара.

250 гр. — уксус 5%.

5 горошин черного перца.

укроп, лавровый лист. — 1 шт.

1 зубок чеснока.

Приготовление:

Огурцы на несколько часов замочить в холодной воде.

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Затем хорошо вымыть в нескольких водах. Обрезать носики и хвостики.

Сложить специи и огурцы в хорошо вымытые банки.

Залить кипятком и оставить на 10 минут.

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Приготовить маринад: на 3 литра воды — 6 ложек сахара и 3 ложки соли. Довести до кипения.

Затем в рассол залить уксус.

С огурцов воду слить и залить в банки с огурцами закипевший рассол.

Банки с огурцами закрыть чистыми крышками, перевернуть вверх дном и укутать под одеяло.

«Огурцы получаются ароматные, насыщенные, хрустящие, очень-очень вкусные. По вкусу напоминают малосольные», — утверждает Галина.

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Ранее мы публиковали рецепт быстрых малосольных огурцов от шеф-повара Валентины Кущ, которые понравятся всем без исключения.

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