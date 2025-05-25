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«Очень вкусный рецептик» от Ивана Янюка: кисло-сладкие огурчики, которые быстро готовятся и обладают непревзойденным вкусом
Кулинар Иван Янюк, который рассказывал, как вкусно замариновать сельдь и делился рецептом недорогих пасок, предложил еще один простой, но очень хороший рецепт для огурцов.
«Кисло-сладкие огурчики — это очень вкусные огурчики. Готовятся очень быстро, а вкус просто непревзойденный», — отметил кулинар.
Ингредиенты:
Огурцы — 600 г.
Перец Чили — 2 шт.
Лук — 2 шт.
Маринад:
Вода — 600 мл.
Куркума — 1 ч/л.
Сахар — 5 ст/л.
Лавровый лист — 4 шт.
Перец горошек — 1 ч/л.
Уксуса — 100 мл.
Приготовление:
Огурцы помыть, отрезать хвостики и порезать кольцами.
Лук и перец тоже порезать кольцами.
В банке овощи складывать слоями — огурцы, затем лук с перцем, далее снова огурцы
Приготовить маринад.
Залить огурцы маринадом и закрыть банку крышкой.
Оставить мариноваться примерно 5 часов. Через 5 часов огурцы можно пробовать. Они получаются очень ароматными и вкусными.
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