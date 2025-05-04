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Книга рецептов

Малосольные огурцы за 10 минут: секреты шеф-повара со стажем

14:05 4 мая 2025
Малосольные огурцы. Фото - видео скрин

Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), которая рассказала о необычном способе приготовления салата из огурцов в японском стиле, вновь обратилась к «огуречной» теме.

На своей странице в соцсети она опубликовала видеорецепт быстрых малосольных огурчиков, которые понравятся всем без исключения.

Кулинар заверила, что весь процесс приготовления займет каких-то 10 минут вашего времени.

Ингредиенты:

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  • огурцы — 1 кг;
  • укроп;
  • соль (не йодированная) — 1 ст л;
  • сахар — 1 ч л (большая щепотка);
  • уксус яблочный — 1 ст л;
  • чеснок — до 5 зуб.

Также можно добавить кунжут или кунжутное масло, душистый перец, пикантную зелень (кинза, базилик, петрушка, тархун).

Приготовление

Огурцы нарезаем на 4 части. Добавляем остальные ингредиенты, перемешаем, дадим постоять хотя бы 10 минут (а лучше 4−6 часов) и пробуем. Готово!

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Совет. Если хотите получить более хрустящий вариант, замочите огурцы на несколько часов в холодной воде.

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А еще обратите внимание на рецепт маринования огурцов с добавлением черного хлеба.

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