Малосольные огурцы за 10 минут: секреты шеф-повара со стажем
Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), которая рассказала о необычном способе приготовления салата из огурцов в японском стиле, вновь обратилась к «огуречной» теме.
На своей странице в соцсети она опубликовала видеорецепт быстрых малосольных огурчиков, которые понравятся всем без исключения.
Кулинар заверила, что весь процесс приготовления займет каких-то 10 минут вашего времени.
Ингредиенты:
- огурцы — 1 кг;
- укроп;
- соль (не йодированная) — 1 ст л;
- сахар — 1 ч л (большая щепотка);
- уксус яблочный — 1 ст л;
- чеснок — до 5 зуб.
Также можно добавить кунжут или кунжутное масло, душистый перец, пикантную зелень (кинза, базилик, петрушка, тархун).
Приготовление
Огурцы нарезаем на 4 части. Добавляем остальные ингредиенты, перемешаем, дадим постоять хотя бы 10 минут (а лучше 4−6 часов) и пробуем. Готово!
Совет. Если хотите получить более хрустящий вариант, замочите огурцы на несколько часов в холодной воде.
А еще обратите внимание на рецепт маринования огурцов с добавлением черного хлеба.
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