«Это не я»: Усик перед сражением на «Уэмбли» назвал имя лучшего боксера планеты (фото)

Украинский чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23 победы, 14 из них — нокаутом), который 19 июля проведет на лондонском «Уэмбли» бой-реванш против британца Дэниела Дюбуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 2 поражения), в интервью экс-чемпиону мира Карлу Фрочу назвал лучшего боксера планеты и самых сложных соперников в своей карьере.

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«Кто, по твоему мнению, сейчас лучший боксер в мире?», — спросил интервьюер украинца. «Я думаю, что это Теренс Кроуфорд», — ответил Усик. «Многие считают, что это ты», — уточнил Фроч. «Нет, я не лучший боксер в мире. Это Теренс Кроуфорд», — непреклонен Александр.

Кроме того, Усик назвал тройку самых сложных оппонентов в своей карьере. На первое место украинский олимпийский чемпион поставил Тайсона Фьюри, на второе — Энтони Джошуа, а на третье — Дэниела Дюбуа.

Кстати, Александр подтвердил, что в боксе ему осталось провести еще два боя: «Сперва с Дюбуа. А затем… Не знаю, с кем буду боксировать…»

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Напомним, что фаворит Усика — непобедимый 37-летний американец Теренс Кроуфорд (41 победа, 31 из них — нокаутом) 13 сентября проведет в Лас-Вегасе (США) бой против мексиканца Сауля Альвареса (63 победы, 39 из них — нокаутом, 2 поражения, 2 ничьи) за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Непобедимый Теренс Кроуфорд

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой и обзавелся секс-куклой с «лицом» украинца.

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