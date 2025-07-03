Фьюри назвал дату и место третьего боя с Усиком (фото)

Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри (34 победы, 24 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья), заявивший в январе об уходе из бокса, в очередной раз передумал и решил возобновить карьеру. Более того, Цыганский король уже назвал даже дату и место третьего боя против Александра Усика (23 победы, 14 из них — нокаутом), видимо, таки образом бросив украинцу вызов.

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«18 апреля 2026, стадион Уэмбли, трилогия», — написал экс-чемпион мира в Instagram, добавив свое фото и снимок Усика.

Примечательно, что этот пост появился все через несколько часов посе того, как глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх объявил о возвращении Фьюри в профессиональный бокс. По его словам, в беседе с ним британец пообещал принять участие в мероприятии Riyadh Season в 2026 ради третьего боя с Александром Усиком.

«Цыганский король вернется. Я сегодня общался с ним, он дал мне обещание. Мы устроим охоту на кролика», — сказал Турки, имея в виду известное прозвище Усика — Кролик.

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Напомним, что в мае прошлого года Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику в бою за титул абсолютного чемпиона мира, а в декабре 2024-го капитулировал перед украинцем в поединке-реванше.

Как известно, Усик 19 июля проведет на арене «Уэмбли» бой за титул абсолютного чемпиона мира с другим британцем Дэниелом Дюбуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 2 поражения), за который получит рекордный в карьере гонорар.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик и Фьюри вошли в топ-десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2024 года.

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