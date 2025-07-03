- 09:24 В Украине вырастет минимальная пенсия: о каких суммах идет речь
- 08:56 550 «Шахедов» и ракет атаковали Украину: основное направление удара — Киев
- 08:16 Тельцам нужен план действий, а Рыбам пора уделить время семье: гороскоп на 4 июля
- 03.07 22:28 Что означают сувениры с «глазом»: некоторые нюансы вы наверняка не знали
- 03.07 22:01 Маринованная моцарелла: простой рецепт настоящего деликатеса
- 03.07 21:32 Все еще впереди: Орландо Блум о новой жизни после разрыва с Кэти Перри
- 03.07 21:03 Лучший завтрак для улучшения работы кишечника: поможет секретный ингредиент
- 03.07 20:36 Получил семь ранений на фронте: на Луганщине погиб гранатометчик со Львовщины
- 03.07 20:09 Ястремская после сенсации на Уимблдоне победила на тай-брейке неуступчивую россиянку
- 03.07 20:09 Котлеты из пшена: бюджетное блюдо, которое понравится каждому
- 03.07 19:46 Революция в использовании дронов или просто подставка: на передовой заметили странное использование FPV-дронов
- 03.07 19:20 Картошка фри, блинчики, мороженое: популярная певица поразила своим рационом
Фьюри назвал дату и место третьего боя с Усиком (фото)
Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри (34 победы, 24 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья), заявивший в январе об уходе из бокса, в очередной раз передумал и решил возобновить карьеру. Более того, Цыганский король уже назвал даже дату и место третьего боя против Александра Усика (23 победы, 14 из них — нокаутом), видимо, таки образом бросив украинцу вызов.
«18 апреля 2026, стадион Уэмбли, трилогия», — написал экс-чемпион мира в Instagram, добавив свое фото и снимок Усика.
Примечательно, что этот пост появился все через несколько часов посе того, как глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх объявил о возвращении Фьюри в профессиональный бокс. По его словам, в беседе с ним британец пообещал принять участие в мероприятии Riyadh Season в 2026 ради третьего боя с Александром Усиком.
«Цыганский король вернется. Я сегодня общался с ним, он дал мне обещание. Мы устроим охоту на кролика», — сказал Турки, имея в виду известное прозвище Усика — Кролик.
Напомним, что в мае прошлого года Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику в бою за титул абсолютного чемпиона мира, а в декабре 2024-го капитулировал перед украинцем в поединке-реванше.
Как известно, Усик 19 июля проведет на арене «Уэмбли» бой за титул абсолютного чемпиона мира с другим британцем Дэниелом Дюбуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 2 поражения), за который получит рекордный в карьере гонорар.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик и Фьюри вошли в топ-десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2024 года.173
Читайте нас в Facebook
Финансовые бонусы и романтические моменты: конец текущей недели удачно сложится для пяти знаков зодиака