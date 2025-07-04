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«Буду тра*ать»: Фьюри обзавелся секс-куклой с «лицом» Усика (видео)
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (34 победы, 24 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья), вызвавший Александра Усика на третий бой 18 апреля 2026 года на «Уэмбли», продолжает терроризировать украинского олимпийского чемпиона в соцсетях.
Цыганский король выложил видео с секс-куклой, на которую надел маску украинца.
«У меня есть маленький Усик. Я готовлюсь к нашему бою в апреле 2026 года. А пока его будут трахать», — заявил Тайсон Фьюри.
Вот только молоть языком у британца пока получается лучше, чем махать кулаками. Напомним, что в прошлом году Усик дважды победил Фьюри: в мае — раздельным решением судей, а в декабре — единогласным.
Пока британец только готовится вернуться «с пенсии», Александр Усик (23 победы, 14 из них — нокаутом) завершает подготовку к бою-реваншу за титул абсолютного чемпиона мира против другого представителя Туманного Альбиона Дэниела Дюбуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 2 поражения), за который получит рекордный в карьере гонорар.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.130
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