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Хотят взять Орехов и продвигаться на Каменское и Камышуваху: военный рассказал об очень тяжелой ситуации на фронте
Во время летнего наступления армия россии будет штурмовать позиции Сил обороны Украины на Запрожском направлении, пытаясь захватить населенный пункт Орехов, чтобы в дальнейшем идти в сторону Каменского и Камышувахи.
Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал заместитель командира батальона 65-й отдельной механизированной бригады «Великий Луг» с позывным Forest.
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По его словам, текущий год отмечается более интенсивными вражескими штурмами по сравнению с первыми тремя годами широкомасштабного вторжения россии в Украину. Военный отмечает, что хоть противник и применяет небольшие группы по 3−4 военных, которые почти не поддерживаются техникой, но штурмовые действия продолжаются вдоль всей линии разграничения.
Также возросло количество ударных дронов и БпЛА-разведчиков, которые используют россияне. Увеличилось и количество поражений артиллерией.
«Противник получил задачу — выйти на мариупольскую трассу, перебить логистическое обеспечение на Донецк, взять Орехов, выйти на Каменское, а дальше — Камышуваха. Соответственно, для выполнения этих задач, я так понимаю, враг все лето будет проводить штурмовые действия», — добавил офицер.
Ранее Густав Грессел, эксперт по вопросам россии и военной стратегии, отмечал, что российское наступление на Сумщине, целью которого было сковывание действий украинской армии, остановилось. А основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на Донетчину, особенно на район между городами Покровск и Константиновка. Также противник пытается продвинуться возле Купянска. Он также обращал внимание, что россияне резко снизили использование бронетехники на фронте, а вот количество мотоциклистов-штурмовиков значительно увеличилось.
Фото 65-й омбр со страницы в соцсетях203
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