В течение нескольких недель линия фронта практически не меняется. Но это не значит, что в Украине спокойно, что изнурительная война теряет интенсивность. Напротив: захватчики атакуют чаще, чем когда-либо раньше. В первые четыре недели российская наступательная операция была вполне успешной. Завоеватели смогли захватывать около 15 квадратных километров в день. Однако сейчас темпы наступления вдоль всего фронта значительно замедлились, пишет издание Süddeutsche Zeitung.

ВІДЕО ДНЯ

В Сумской области наступление полностью остановилось. План приблизиться к Сумам на расстояние около 20 километров и терроризировать город оттуда с помощью дронов и артиллерии по крайней мере в настоящее время провалился. Густав Грессел, эксперт по россии и военной стратегии, считает, что здесь россияне намеревались в первую очередь заблокировать украинские войска. Ведь основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на Донбасс, особенно на район между городами Покровск и Константиновка. Также возле Купянска российской армии пытается расширить свои позиции.

Российские атаки на мотоциклах в Украине проходят с 2024 года, но с началом текущей наступательной операции их количество значительно выросло. Это особенно примечательно, поскольку, в отличие от прошлого года, российская армия почти не использует механизированные подразделения. Тогда обычно два-три бронетранспортера следовали за одним-двумя боевыми танками, двигавшимися к украинским позициям. Сейчас это шесть-восемь мотоциклов, на каждом из которых сидит один-два человека.

Густав Грессел считает, что российская армия изменила свою тактику, потому что была вынуждена это сделать. «Россияне сейчас находятся в критической фазе модернизации, — говорит он. — Бронированные машины стали дефицитом. Хотя производство было значительно увеличено и превышает производство европейцев и американцев вместе взятых. Но старые запасы, восстановление которых составляет большую часть поставляемой на фронт техники, почти исчерпаны. Сейчас, так сказать, из депо уезжает последнее поколение. И это наиболее поврежденные транспортные средства, которые только можно найти. Поэтому нужно очень много времени, чтобы снова сделать эти машины боеспособными».

РЕКЛАМА

Некоторые военные эксперты, например австрийский полковник Маркус Райснер, опасаются, что россия намеренно не использует эти машины, чтобы «в решающий момент достичь прорыва».

Густав Грессел соглашается с ним, но ситуацию он видит не столь мрачно. «В последнее время мы видели механизированные атаки только тогда, когда россияне считали, что украинский фронт очень слаб. Следовательно, тяжелая техника используется не для того, чтобы достичь прорыва, а чтобы воспользоваться прорывом и захватить большую территорию. Однако такого прорыва пока не удалось достичь», — добавил он.

Это связано с труднопроницаемой стеной дронов, созданной Украиной. Кроме нехватки бронированных транспортных средств, это вторая причина, почему российская армия изменила свою тактику и теперь все чаще использует мотоциклетные подразделения. Украинские дроны контролируют полосу шириной около десяти километров вдоль фронта, которую часто называют «зоной смерти». Для ее преодоления подходят мотоциклы, которые дешево закупаются в Китае и предназначены для одноразового использования. И если дрон поразит мотоцикл, потери не будут такими большими, как, например, в случае с полностью загруженным пикапом. Кроме того, можно относительно точно определить время, которое понадобится пехотинцам, чтобы добраться до украинских позиций.

РЕКЛАМА

Для российской «штурмовой тактики», как ее называет Грессел, это имеет важное значение. Ведь перед тем, как мотоциклистов отправляют на их часто смертельную миссию, на украинские позиции сбрасывают управляемые бомбы с огромной разрушительной силой.

«С помощью них украинцев должны заставить занять более глубокие позиции, — объясняет Грессел, — а когда они выйдут из укрытий, россияне уже хотят проникнуть на эти позиции».

Благодаря этой тактике россия теряет очень много солдат, но пока не достигает значительного прогресса.

Густав Грессел опасается медленного истощения Украины. Вашингтон только что остановил поставки некоторых уже обещанных вооружений, среди которых критично необходимые зенитные ракеты Patriot.

РЕКЛАМА

«Украина должна иметь возможность снова перейти в наступление, — говорит Грессел. — Но для этого ей не хватает средств. Европейцы делают слишком мало после прекращения помощи со стороны США. Ведь Украина тоже должна преодолеть стену дронов, ей тоже не хватает бронированных транспортных средств. Поскольку она находится в обороне, это не имеет такого драматического влияния, как в случае с россиянами».

Военный эксперт не видит в чисто оборонительной позиции средства для достижения долгосрочного успеха. Грессел уверен: «Если Запад хочет, чтобы путин пошел на переговоры, то военное давление на рф должно усилиться».

Напомним, конгрессмен от Республиканской партии США Брайан Фицпатрик после новостей о том, что военная помощь Украине приостановлена, отправил Дональду Трампу письмо и требует провести срочный брифинг с президентом США.

184

Читайте нас в Facebook