Летняя наступательная операция россии, целью которой был захват большей части восточных регионов Украины, пока не оправдала ожиданий кремля. Но россияне добились определенных успехов и значительно усилили свои войска в некоторых районах. путин по-прежнему стремиться к территориальным достижениям, а переговоры о перемирии отходят на второй план, пишет CNN.

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Российские войска пытаются продвинуться вперед в нескольких районах 1200-километровой линии фронта. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил на днях, что сейчас в одной части линии фронта — вблизи города Покровск Донецкой области, где ежедневно происходит по меньшей мере 50 столкновений, — находится 111 тысяч российских военных. Для сравнения, по данным Генерального штаба Украины, в декабре прошлого года в этом районе находилось около 70 тысяч солдат рф. Сырский также заявил, что российское вторжение на Сумщину было остановлено. Институт изучения войны (аналитический центр в Вашингтоне) сообщил, что украинские силы вернули себе часть территории в Сумах, а темпы российского продвижения там замедлились.

Но ситуация неоднозначная. В последние дни российская пехота продвинулась вперед на границе Донецкой и Днепропетровской областей. DeepState утверждает, что украинская «оборона продолжает быстро разрушаться, а враг добивается значительных успехов благодаря постоянным атакам» в этом районе.

Поскольку администрация Трампа все менее заинтересована в проведении переговоров о перемирии, война, вероятно, продлится до 2026 года. Трехмерное поле боя сейчас представляет собой необычное сочетание гениальных специальных операций с применением дронов и очень простых пехотных атак. С одной стороны, в начале июня Украина совершила смелые атаки на российские стратегические бомбардировщики, используя дроны, которые управлялись из находившихся глубоко на территории россии грузовиков. В результате этой операции было уничтожено около десятка самолетов, которые использовались для запуска ракет по Украине.

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В противоположность этому, российские солдаты пешком и на мотоциклах — иногда группами по десять человек или меньше — продвигаются в заброшенные деревни на востоке Украины, используя дроны для прикрытия, но без бронетехники. Такой подход заставляет Украину изменять тактику: переходить к меньшим укрепленным позициям. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что оборонительные сооружения маскируются под рельеф местности и уменьшаются в размерах во избежание обнаружения.

Пока пехота защищает или захватывает территорию, дроны продолжают играть все большую роль в формировании войны. Россияне массово производят дешевые дроны, предназначенные для преодоления противовоздушной обороны и прорыва части своих ракет. Они все чаще используют эту тактику для ударов по украинским городам.

Зеленский повторно обратился с просьбой о предоставлении дополнительных батарей ракет Patriot и других западных систем, которую, по словам Трампа, США «должны рассмотреть» из-за масштабных атак на украинские города. Зеленский заявил, что Украина готова приобрести Patriot напрямую или через фонд, созданный в рамках соглашения между США и Украиной о минералах.

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Со своей стороны, Украина наращивает производство дронов дальнего радиуса действия, которые она использовала для атак на российскую инфраструктуру, такую как аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и транспорт.

Хотя долгосрочный прогноз для россии может быть мрачным — как в экономическом, так и в демографическом плане — она способна продолжать в краткосрочной перспективе финансировать армию из более чем полумиллиона человек, которая находится в Украине или вблизи ее границы, захватывая несколько километров то здесь, то там. Несмотря на огромные потери, российская армия все еще может мобилизовать силы, значительно превосходящие силы Украины.

Напомним, путин летним наступлением намеревался нанести сокрушительный удар по Украине.

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