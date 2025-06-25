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Украина

Разрушают планы: генерал о том, удастся ли рф захватить всю Донетчину

17:33 25 июня 2025
война россии против Украины

Одной из целей россии с начала большой войны был полный контроль над Донецкой областью. Однако более чем через три года им это не удалось. Враг до сих пор способен привлечь значительные ресурсы на войну, но они постепенно иссякают, отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. Он добавил, что украинские воины сдерживают неприятеля на всех участках фронта.

«У россии нет возможностей осуществить прорыв на фронте. Однако, конечно, на отдельных участках они пытаются продвигаться, несмотря на значительные потери», — сказал генерал.

Оккупанты планировали значительные наступательные действия на Покровском, Торецком, Новопавловском направлениях, чтобы завоевать Донецкую область.

«Наши подразделения удержали позиции и продолжают уничтожать врага. Украинские воины разрушают планы путина. У него не получится совершить масштабную наступательную операцию в Донецкой области», — констатировал Маломуж.

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Однако территориальные претензии кремля к Украине не ограничиваются четырьмя уже незаконно аннексированными областями. Аналитики назвали регионы, которые намерена еще оккупировать россия.

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