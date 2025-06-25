- 05:00 Не назовите на себя беду: какие предметы не должны лежать на столе ночью
- 04:00 Бьянку Цензори раскритиковали за выход в белье из конфет: «Ее нужно спасать!»
- 03:06 Как кошка просит о помощи: 4 важных сигнала, которые нельзя игнорировать
- 00:10 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 25.06 22:27 Как есть арбуз согласно этикету: есть нюансы
- 25.06 22:00 Оладьи из молодой капусты — волшебный вкус лета: готовятся быстро и просто
- 25.06 21:32 Еще есть шансы: Кэти Перри и Орландо Блум пытаются наладить отношения
- 25.06 21:27 Несмотря на рост, аптеки платят в 10 раз меньше налога на прибыль: нардеп Кузьминых анонсировал проверки фармрынка
- 25.06 21:05 Не один на один с потерей: в Киеве прошел Всеукраинский форум помощи детям-сиротам наших Защитников
- 25.06 21:02 Сделайте это после плодоношения: как правильно летом обрезать малину
- 25.06 20:35 Девять месяцев теплилась надежда: под Покровском погиб стрелок из Винницкой области
- 25.06 20:21 Это капец: сеть отреагировала на подробности съемок «Холостяка»
Разрушают планы: генерал о том, удастся ли рф захватить всю Донетчину
Одной из целей россии с начала большой войны был полный контроль над Донецкой областью. Однако более чем через три года им это не удалось. Враг до сих пор способен привлечь значительные ресурсы на войну, но они постепенно иссякают, отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. Он добавил, что украинские воины сдерживают неприятеля на всех участках фронта.
«У россии нет возможностей осуществить прорыв на фронте. Однако, конечно, на отдельных участках они пытаются продвигаться, несмотря на значительные потери», — сказал генерал.
Оккупанты планировали значительные наступательные действия на Покровском, Торецком, Новопавловском направлениях, чтобы завоевать Донецкую область.
«Наши подразделения удержали позиции и продолжают уничтожать врага. Украинские воины разрушают планы путина. У него не получится совершить масштабную наступательную операцию в Донецкой области», — констатировал Маломуж.
Однако территориальные претензии кремля к Украине не ограничиваются четырьмя уже незаконно аннексированными областями. Аналитики назвали регионы, которые намерена еще оккупировать россия.137
Читайте нас в Facebook