Атака на Украину: в западных областях есть погибшие и раненые

Ночью, 12 июля, Украина снова находилась под массированной ракетно-дроновой атакой российских оккупантов.

По предварительным данным мониторов, ночью Украину атаковали от 560 до 700 дронов (шахедов и имитаций), а также более 15 крылатых ракет Х-101 и КАБ.

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Основной целью неприятеля были западные области, но пострадали и другие регионы.

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По данным командования Воздушных сил, противник атаковал 623 средствами воздушного нападения (597 ударными БпЛА и 26 крылатыми ракетами Х-101).

Силы ПВО уничтожили 319 вражеских дронов и 25 крылатых ракет. Кроме того, 258 дронов-имитаторов — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 20 ударных БПЛА в 5 локациях, а также падение сбитых — на 19 локациях.

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В частности, во Львов впервые с начала «большой» войны одновременно летело множество «шахедов» и ракет.

Воздушная тревога во Львовской области началась в 02:35. Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в воздушном пространстве области находятся «шахеды».

«В настоящее время в нашей области около десяти враждебных беспилотников. Пожалуйста, не игнорируйте опасность» , — написал Максим Козицкий.

В результате атаки во Львове зафиксировано попадание — в частности, на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны.

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По предварительной информации, пострадавших нет. Жители находились в укрытиях. Нескольким людям оказали первую медицинскую помощь на месте, отметил мэр города Андрей Садовый.

В Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания. Площадь возгорания — около 200 м².

Повреждены несколько домов, в том числе жилых, детский сад, выбиты многие окна, повреждены десятки автомобилей.

«Также оборвана контактная сеть. Поэтому утром не будут курсировать троллейбусы № 22, 30 и 32. Все необходимые службы работают на местах», — добавил Садовый.

Львовские паблики пишут, что во время ночного удара в городе было разрушено здание корпорации «Электрон».

В Луцке в результате атаки рф был уничтожен частный дом, сообщил городской голова Игорь Полищук. Также в отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна, произошло возгорание частного автомобиля.

Информации о погибших нет.

Черновцы тоже подверглись комбинированной атаке дронами и ракетами. В городе известно о сильных пожарах, небо затянуло едким черным дымом, попадание в гражданскую инфраструктуру, сообщили в ОВА.

По данным главы ОВА Руслана Запаранюка, в Черновцах погибли два человека — 26-летняя женщина и 43-летний мужчина. Еще четверо получили тяжелые ранения, один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, 10 человек получили легкие травмы.

В результате атаки в городе повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.

Также зафиксировано разрушение в Сторожинецкой общине — там дрон повредил дом и автомобиль.

Взрывы ночью слышали также в Киеве, Черкассах, Кропивницком. По предварительной информации, в Кропивницком вспыхнул пожар из-за атаки дронов. В Головановском районе пострадали десятки зданий.

В Черкасском районе в результате ночной атаки взрывной волной повреждены 8 частных домов, сообщил руководитель ОВА Игорь Табурец. Также без света осталось полсотни абонентов.

Утром 12 июля российские войска нанесли 10 ударов по Харькову — двумя КАБами и восемью боевыми дронами, сообщил предварительные данные городской голова Игорь Терехов. По словам Терехова, основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских построек.

Также известно о попадании одного из «шахедов» по объекту критической инфраструктуры.

Два пострадавших в Киевском районе — мужчины 55 и 33 лет. В нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждены несколько авто, городские электрические сети.

Как сообщали «ФАКТЫ», вчера ночью дроны врага атаковали Николаев и Чугуев, а также ударили по Сумам и Харькову.

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