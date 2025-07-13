На фестивале в Закарпатье десятки людей отравились водой из… знаменитого водопада

Пищевые отравления обычно носят сезонный характер. Так, осенью люди употребляют несъедобные грибы, а летом — несвежие продукты.

А в Закарпатье причиной того, что десятки людей подхватили острую кишечную инфекцию, стало употребление ими воды из водопада Шипот. Как сообщили в Закарпатском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава, количество пострадавших выросло до 38.

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Большинство больных — 28 человек — участники неформального молодежного мероприятия, проживавшие в палатках вблизи водопада, еще 10 больных побывали возле Шипота на экскурсии. Все они пили воду из водопада или готовили на ней еду.

Медики отмечают, что течение заболевания у большинства пострадавших средней тяжести. К счастью, тяжелых форм или летальных исходов нет.

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Медики предостерегают любителей отдыха на природе от употребления некипяченой воды из открытых источников и рекомендуют хранить продукты в надлежащих условиях, особенно в жаркую погоду. Также необходимо соблюдать правила личной гигиены, а при появлении симптомов отравления обязательно обращаться к медикам.

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Шипот располагается на северных склонах горного массива Полонина Боржава у подножия горы Гемба в Карпатах; на потоке Пилипец. Считается гидрологической памяткой природы местного значения.

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Разнообразные неформальные молодежные мероприятия у Шипота в начале июля начали проводить более 30 лет назад. Особенно популярным считались празднования Ивана Купала. Кстати, события на Шипоте, где собираются представители различных субкультур, стали главным мотивом книги «Немного тьмы» украинского писателя Любка Дереша. В нем рассказывается о том, как во время съезда неформалов кто-то планировал шаманский сеанс массового суицида.

Ранее популярная певица Татьяна Решетняк рассказывала, как они с десятилетним сыном чуть не погибли из-за отравления угарным газом. Оказалось, что газ попадал в их квартиру из-за нарушений при установке вытяжки.

Фото из Википедии

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