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«Ловушка успешности»: почему во всем мире люди перестают гнаться за достижениями
Тренды в образе жизни меняются. В первые два десятилетия нынешнего столетия в мире было популярно достигаторство — стремление к постоянному росту, карьерному и финансовому. Для многих людей финансово-карьерный успех был практически синонимом счастья.
Но попав в так называемую ловушку успешности, многие вдруг начали понимать, что выбраться из нее не менее сложно, чем в ней оказаться. Быть все время «продуктивным» чревато потерей здоровья и эмоциональным выгоранием. А самое главное то, что десятки дипломов, научные степени, высокие должности не добавляют счастья.
Сегодня молодые люди во всем мире отказываются от достигаторства. Постоянное стремление к успеху может привести к хроническому стрессу и проблемам в личной жизни.
Отказ от достигаторства часто связан с переосмыслением ценностей и приоритетов. Люди начинают понимать, что успех не должен достигаться любой ценой, и что важно находить баланс между работой и личной жизнью, а гнаться за счастьем просто бесполезно и бессмысленно.275
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