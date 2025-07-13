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- 13.07 20:25 Часть Сум осталась без света после налета дронов
Часть Сум осталась без света после налета дронов
Россияне продолжают обстреливать Украину. 13 июля Сумская громада находилось под атакой вражеских БПЛА. В течение дня фиксировалась активность российских беспилотников в Сумах и на подлетах к городу. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.
«Один из БпЛА попал в объект критической инфраструктуры. Часть города временно осталась без электроснабжения. Ряд важных учреждений переведен на резервное электропитание. Специалисты оперативно работают над ликвидацией последствий атаки. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома сумчан», — сообщил он.
Также Григоров отметил, что в Сумской громаде в результате вражеской атаки погиб мужчина, еще один — ранен.
«Обстрел произошел около 15:40 на дороге на территории Стецьковского старостата. Двое братьев ехали на мотоблоке в направлении Хотинской громады, когда их атаковал вражеский дрон. Погиб 57-летний мужчина. Его брат получил ранение, ему оказывается медицинская помощь. Мои соболезнования родственникам погибшего. Призываю жителей Сумщины минимизировать перемещения в направлении приграничья, ведь враг там системно атакует гражданский транспорт», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», накануне днем российские захватчики ударили управляемой авиабомбой по Сумской громаде — там погибли два человека, были разрушены и повреждены частные дома. А вечером массированный удар БпЛА получила гражданская инфраструктура Шосткинской громады — горели нежилые помещения.99
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