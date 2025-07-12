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Происшествия

Россияне ударили по Славянску из РСЗО «Торнадо-С»: есть жертвы и разрушения (фото, видео)

18:09 12 июля 2025
В Славянске во время удара из РСЗО погиб человек. Фото прокуратуры

Российские захватчики, которые днем 12 июля КАБом убили двух человек под Сумами, ночью и утром в субботу били по Донетчине — под огнем находился, в частности, Славянск.

«Утром россияне обстреляли Славянск из „Торнадо-С“ — погиб один человек, трое получили ранения. Разрушены два админздания, два предприятия и с десяток автомобилей», — сообщил руководитель ОВА Вадим Филашкин и добавил, что под огонь попал и Покровск — там два человека погибли и еще два человека были ранены.

В областной прокуратуре уточнили, что средство поражения попало недалеко от торгового комплекса в Славянске. Погиб 34-летний мужчина.

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Россияне из РСЗО обстреляли торговый центр в Славянске. Фото прокуратуры

«Также ранена супружеская пара в возрасте 50 и 56 лет и 20-летний гражданин. У пострадавших диагностированы взрывные травмы, ушибные и поверхностные раны. На момент вражеского обстрела пострадавшие ехали в автомобиле. Повреждены помещения торгового комплекса, магазин и автомобили», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 12 июля россияне атаковали западные регионы Украины «Шахедами» и крылатыми ракетами — есть жертвы, разрушены жилые дома.

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Фото прокуратуры

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