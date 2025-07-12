У Трампа есть секретное оружие, которое может оставить путина беззащитным

Президент США Дональд Трамп меняет свою стратегию по отношению к россии. Объявив на днях, что США в основном отменят решение о прекращении поставок определенных видов оружия Украине, он подверг критике путина за то, что тот «бросает вызов» Америке. Многое из того, что говорит российский лидер, заметил президент США, оказалось «бессмысленным». Похоже, у Трампа также появилось более точное понимание поведения путина. После последнего телефонного разговора с российским президентом он оценил, что намерением путина было «идти до конца и просто продолжать убивать людей».

ВІДЕО ДНЯ

Маловероятно, что Трамп когда-нибудь выполнит свою угрозу «разбомбить москву до чертиков», как следует из обнародованной аудиозаписи. Судя по всему, это было скорее предупреждением. США также вряд ли имеют возможность или желание поставлять украинцам вооружение в бесконечной изнурительной войне, если путин и дальше будет разочаровывать Белый дом в его мирных усилиях, пишет The Telegraph.

Но Трамп может иметь в виду нечто другое. Первый признак этого появился, когда президент пригрозил странам БРИКС, куда входит и россия, дополнительной 10-процентной пошлиной.

В мае Трамп также намекнул, что россия может испытать серьезные последствия, если путин не пойдет на уступки.

РЕКЛАМА

Соединенные Штаты и Европа уже наложили на Рроссию более 16 000 санкций, что делает ее страной, претерпевшей больше всего санкций в мире. Российские банки были исключены из международной платежной системы Swift, международные активы ее центрального банка были заморожены, а на критические секторы российской экономики были наложены другие финансовые ограничения. Ни одна из этих карательных мер не изменила решение путина в отношении Украины.

Но Трамп может иметь секретное оружие в своем новом плане действий по рф. Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель.

Есть четкие признаки того, что российская экономика испытывает нагрузку из-за усилий по поддержке войны. Инфляция остается высокой, потребительский спрос падает, отечественная промышленность испытывает трудности, а бюджет находится под давлением.

РЕКЛАМА

путин осознает, что Трамп может готовить что-то серьезное. Он ведь давал понять российскому лидеру, что время для подписания соглашения ограничено. На днях, отвечая на вопросы журналиста, Трамп признал, что угрожал путину новыми санкциями.

Но не недооценивает ли путин готовность Трампа и ведущих советников действительно закрутить гайки? Закон о санкциях против россии, инициированный сенатором Линдси Грэмом, уже на рассмотрении. Согласно его условиям, любая страна, имеющая дело с россией в различных сферах, будет обложена 500-процентными пошлинами на все товары и услуги, импортируемые в Соединенные Штаты, что фактически будет означать почти полное эмбарго на торговых партнеров кремля.

Однако если Трамп и его министр финансов Бессент действительно решат применить жесткие меры, сможет ли россия избежать экономического коллапса? И что еще важнее, заставит ли путин новый подход Трампа прекратить войну?

Пока же известно, что кремль наращивает производство оружия и до осени оккупанты смогут запускать по Украине более 1000 дронов за раз.

РЕКЛАМА

349

Читайте нас в Facebook