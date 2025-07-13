Еще надо ждать: когда США применят против рф «адские» санкции

Двухпартийный законопроект США, предусматривающий введение санкций против россии с целью заставить москву вести добросовестные мирные переговоры с Украиной, набрал обороты на этой неделе в Конгрессе. Но ему все еще не хватает поддержки президента, необходимой для принятия. Сейчас сторонники Украины в Вашингтоне и Киеве с нетерпением ждут того, что президент назвал «важным заявлением» о россии, которое должно прозвучать в понедельник, 14 июля, пишет Reuters.

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На днях Трамп одобрил отправку оборонительного оружия США в Украину и как никогда приблизился к одобрению законопроекта о санкциях, хотя еще не подписал текст документа. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил журналистам, что Сенат может проголосовать за законопроект в этом месяце.

Майк Джонсон, ведущий республиканец в Палате представителей, выразил подобный оптимизм, а республиканский сенатор Линдси Грэм и госсекретарь Марк Рубио в частном разговоре с европейскими дипломатами заявили, что законопроект будет принят в ближайшее время.

«Сенат вскоре примет жесткий законопроект о санкциях не только против россии, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители, финансирующие военную машину путина», — написал Грэм.

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Однако оставалось непонятным, отказался ли Трамп от дипломатических усилий в отношении россии. Некоторые сторонники признают, что широкое право вето на санкции, требуемое Белым домом, может сделать документ более символичным, чем существенным.

Законопроект, главными авторами которого являются Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, предусматривает введение широких санкций против разных российских граждан, правительственных органов и финансовых учреждений. Он также предусматривает 500%-ные пошлины для стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие экспортные товары.

По словам двух американских чиновников, работа над законопроектом набрала обороты в течение последней недели. Источник, знающий мнение Трампа, сказал, что текст еще нуждается в доработке. По его словам, текущая версия не дает президенту достаточной гибкости для реализации своей внешнеполитической программы независимо от Конгресса.

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Пресс-секретарь Грэма сообщил Reuters, что законопроект, вероятно, не будет вынесен на рассмотрение раньше 21 июля из-за других законодательных приоритетов.

Напомним, Палата представителей, которая должна проголосовать за этот документ, через две недели уходит на августовские каникулы. А это значит, что время для рассмотрения «адских» санкций очень ограничено.

Тем временем в Сенате США одобрили выделение 500 миллионов долларов на оружие для Украины .

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