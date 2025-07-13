В Сенате США одобрили выделение 500 миллионов долларов на оружие для Украины — СМИ

После того, как Трамп заявил, что США продолжат поддерживать Украину оружием, сенатский комитет по вооруженным силам США одобрил 500 млн долларов на помощь Киеву в сфере безопасности. Все это в рамках проекта закона о национальной обороне на 2026 финансовый год, который также ограничивает вывод из эксплуатации самолетов A-10.

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Законопроект гарантирует, что американские вооруженные силы имеют необходимые ресурсы для выполнения своих миссий, и за этим внимательно следят производители оружия, пишет Reuters.

Инициатива направлена на укрепление оборонных возможностей Украины в ее борьбе с российскими войсками, которые вторглись в страну в 2022 году.

Законопроект также запрещает противоречивое требование, выдвинутое в бюджетном запросе президента Дональда Трампа в июне, о выводе из эксплуатации парка самолетов A-10 ВВС. Проект требует, чтобы количество самолетов A-10 не могло быть меньше 103 самолетов в 2026 финансовом году, что обеспечит продолжение эксплуатации этих самолетов близкой воздушной поддержки.

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Кроме Украины, сенатский комитет рассматривает разные глобальные вызовы безопасности, включая угрозы со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи. В документе подчеркнута необходимость технологических достижений в таких областях, как искусственный интеллект, беспилотные технологии и гиперзвуковое оружие, для сохранения военного превосходства США.

Напомним, Трамп заявил, что 14 июля сделает «важное заявление» по россии, и подтвердил, что договорился с лидерами НАТО о поставках оружия Украине.

Тем временем европейские партнеры нашей страны сообщили, что миротворческие силы уже готовы к действиям на территории Украины.

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