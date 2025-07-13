41.48 / 41.94 48.66 / 49.22
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Сенате США одобрили выделение 500 миллионов долларов на оружие для Украины — СМИ

11:32 13 июля 2025
В Сенате США одобрили выделение 500 миллионов долларов на оружие для Украины

После того, как Трамп заявил, что США продолжат поддерживать Украину оружием, сенатский комитет по вооруженным силам США одобрил 500 млн долларов на помощь Киеву в сфере безопасности. Все это в рамках проекта закона о национальной обороне на 2026 финансовый год, который также ограничивает вывод из эксплуатации самолетов A-10.

Законопроект гарантирует, что американские вооруженные силы имеют необходимые ресурсы для выполнения своих миссий, и за этим внимательно следят производители оружия, пишет Reuters.

Инициатива направлена на укрепление оборонных возможностей Украины в ее борьбе с российскими войсками, которые вторглись в страну в 2022 году.

Законопроект также запрещает противоречивое требование, выдвинутое в бюджетном запросе президента Дональда Трампа в июне, о выводе из эксплуатации парка самолетов A-10 ВВС. Проект требует, чтобы количество самолетов A-10 не могло быть меньше 103 самолетов в 2026 финансовом году, что обеспечит продолжение эксплуатации этих самолетов близкой воздушной поддержки.

РЕКЛАМА

Кроме Украины, сенатский комитет рассматривает разные глобальные вызовы безопасности, включая угрозы со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи. В документе подчеркнута необходимость технологических достижений в таких областях, как искусственный интеллект, беспилотные технологии и гиперзвуковое оружие, для сохранения военного превосходства США.

Напомним, Трамп заявил, что 14 июля сделает «важное заявление» по россии, и подтвердил, что договорился с лидерами НАТО о поставках оружия Украине.

Тем временем европейские партнеры нашей страны сообщили, что миротворческие силы уже готовы к действиям на территории Украины.

РЕКЛАМА

106

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 14 по 20 июля 2025 года

Быкам важно проявить инициативу, а Драконам — не поддаваться эмоциям: восточный гороскоп на неделю 14 — 20 июля

Шабунин получил подозрение от ГБР, фото из открытых источников

Подозрение Шабунину — предупреждение для всех, кто «воюет» в ресторанах, — ветеран

Огурцы, фото из открытых источников

Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)

Унитаз отмывается с помощью лимонной кислоты, фото https://enviro-master.com/

Натрите этим стенки унитаза и не придется его часами оттирать от мочевого камня

Следующий материал
Новости партнеров