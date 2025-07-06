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Трамп признался, что не знает, как заканчивать войну в Украине
Президент Дональд Трамп заявил, что не уверен, сможет ли он положить конец войне россии против Украины. Это существенно отличается от его обещания быстро прекратить конфликт, которое он дал во время предвыборной кампании.
«Я не знаю. Я не могу сказать, произойдет ли это», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, когда его спросили, уверен ли он, что сможет положить конец боевым действиям.
На вопрос, является ли прекращение войны приоритетом, президент ответил: «Да. Я бы хотел, чтобы это произошло», пишет издание Politico.
В течение предвыборной кампании Трамп обещал положить конец боевым действиям между двумя странами в первый же день своего президентства. Когда это не удалось, назвал обещание «преувеличением».
Также Дональд Трамп пытался стать посредником в заключении мирного соглашения между двумя странами. Но не раз угрожал отказаться от этой роли из-за своего разочарования длительными боевыми действиями.
На днях Трамп провел телефонные переговоры с путиным и Владимиром Зеленским. Последний разговор кажется более продуктивным, судя по сообщению украинского президента в социальных сетях и его комментариям журналистам.
Перед этим Пентагон приостановил поставки оружия в Украину, ссылаясь на обеспокоенность, что запасы боеприпасов США слишком уменьшились.
Однако даже любимая газета New York Post Трампа призвала вооружить Киев.
«После вашего призыва к миру путин нанес крупнейший за всю войну удар беспилотниками и ракетами по Украине. Так почему же, господин президент, ваша администрация наказывает Украину?» — отметили журналисты.
Напомним, СМИ назвали участие Трампа в попытках закончить российско-украинскую войну «самым некомпетентным мирным процессом в истории».
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«Несите, люди, этот крест. Потому что из войны выход или сдаться врагу, или идти дальше к Победе. Давайте уже как-то идти», — волонтер Диана Макарова
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