«Он хорошо говорит, а потом всех бомбит»: после разговора с путиным Трамп хочет передать Украине, кроме Patriot, и наступательное оружие, способное достичь москвы

Президент США Дональд Трамп, анонсировавший новые решения по поставкам оружия Украине, планирует изменить свой подход к военной помощи Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, близкие к администрации американского президента.

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Ожидается, что в рамках инициативы Украина впервые получит наступательное оружие, в частности, ракеты большой дальности, способные поражать цели глубоко в тылу российской территории, включая москву. Два источника издания предполагают такую возможность, хотя окончательное решение еще не принято.

«Мы, по сути, собираемся присылать им разные единицы очень сложного военного оборудования. Они заплатят нам за это 100%, и именно этого мы хотим», — цитирует заявление Трампа журналистам на базе Эндрюс.

Такое решение стало разворотом в позиции президента: до этого Трамп последовательно настаивал на предоставлении Украине только оборонного вооружения во избежание прямой эскалации конфликта с россией.

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Одной из причин смены позиции, по данным Axios, стал телефонный разговор Трампа с путиным 3 июля, во время которого российский диктатор дал четко понять, что готовит широкомасштабную эскалацию войны.

В течение следующих 60 дней путин планируют возобновить усилия для оккупации территорий вплоть до административных границ украинских регионов, где у россии есть значительный плацдарм, цитирует издание Трампа, который рассказал о своем разговоре с российским диктатором.

Президент США после переговоров передал президенту Франции Эмманюэлю Макрону: «Путин хочет забрать все».

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Важным компонентом нового плана станет финансирование поставок через европейских партнеров. Оружие американского производства будет предоставлено Украине, а оплату ее стоимости произведут страны Европейского Союза.

Эту схему финансирования предложил президент Украины Владимир Зеленский на состоявшемся две недели назад саммите НАТО. По словам американских и украинских чиновников, встреча Зеленского и Трампа была «лучшей по сей день».

В рамках новой помощи США также пришлют Украине системы Patriot, необходимые для защиты Киева.

«Мы пришлем Patriot, которые им очень нужны, потому что путин действительно удивили многих людей. Он хорошо говорит, а затем вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится», — сказал Трамп журналистам.

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Ожидается, что подробности инициативы будут озвучены на встрече президента США с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоится на этой неделе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал фининасовым донорам уничтожить москву.

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