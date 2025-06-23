Зачем Келлог ездил к Лукашенко: объяснение СМИ

Не имея возможности добиться мирных соглашений в Украине и на Ближнем Востоке, президент Трамп, над которым насмехается путин, отправил в беларусь специального посланника для проведения переговоров с александром лукашенко.

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Кит Келлог, генерал-лейтенант в отставке и посланник Трампа по россии и Украине, провел переговоры с лукашенко в Минске. Это была первая встреча между высокопоставленным чиновником Белого дома и белорусским диктатором за последние пять лет, пишет The New York Times. Визит Келлога стал сигналом резкого отхода от политики администрации Байдена, которая пыталась изолировать и наказать беларусь путем ужесточения экономических санкций.

Не было никаких признаков того, что Вашингтон смягчит санкции против беларуси. Но Джон Коул, заместитель Келлога, заявил, что визит в Минск обеспечил освобождение 14 политических заключенных из белорусских тюрем.

«Соединенные Штаты сейчас сильны, поэтому мы можем добиться таких результатов», — сказал Коул в видео, опубликованном в социальных сетях.

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Среди освобожденных заключенных, которые прибыли в соседнюю Литву, был Сергей Тихановский, муж изгнанного оппозиционного лидера Светланы Тихановской.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, сообщила, что переговоры длились шесть с половиной часов и касались американских и европейских санкций против беларуси, войн в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношений беларуси с россией и Китаем.

Кита Келлога в Минске сопровождал Кристофер В. Смит, заместитель помощника государственного секретаря, который в феврале посетил беларусь с целью заключения крупной сделки, по которой Лукашенко освободит политических заключенных в обмен на смягчение санкций.

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На фоне визита Келлога встал деликатный вопрос: может ли Вашингтон ослабить тесные партнерские отношения между лукашенко и президентом путиным?

Именно это было целью встречи Майка Помпео, государственного секретаря президента Трампа в конце его первого срока, с Лукашенко в 2020 году. Эта попытка провалилась через шесть месяцев, после того как белорусский лидер заявил о невероятной победе на президентских выборах в августе и начал жестокое подавление уличных протестов против результатов, которые были сфальсифицированы.

Цели Кита Келлога кажутся менее амбициозными, они сосредоточены не столько на отрыве беларуси от москвы, сколько на обеспечении помощи Лукашенко в возможном мирном соглашении между россией и Украиной.

беларусь позволила российским военным использовать свою территорию как плацдарм для полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, но сопротивлялась давлению кремля по отправке белорусских войск в Украину.

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Балаж Ярабик, бывший дипломат Европейского Союза, который недавно посетил Минск, сказал, что решение Трампа отправить своего специального посланника в беларусь «является серьезным дипломатическим шагом вперед», который основывается на признании беларуси «важным игроком в региональной дипломатии» и отходе от прежнего внимания к репрессивной диктатуре в стране.

«Мы живем в очень опасное время, когда кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко обостриться, усилиться, если мы не будем мудрыми и справедливыми», — сказал Келлог лукашенко в начале их переговоров.

Зависимый от российских энергоносителей, чтобы удержать на плаву развалившуюся экономику своей страны, лукашенко приложил усилия перед визитом Келлога для заверения москвы, что он не меняет сторону.

Ранее Зеленский предупредил Европу о том, что беларусь может стать новым плацдармом для агрессии россии.

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