«Мы должны это сделать»: Трамп приказал послать больше оружия Украине

Президент США объявил об изменении своей политики по военной помощи Украине, которая была остановлена несколько дней назад.

Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме 7 июля, что Соединенные Штаты направят дополнительное оборонное оружие, чтобы помочь Киеву противостоять российской агрессии.

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Его слова стали неожиданным разворотом после недавнего решения приостановить часть поставок.

«Мы пришлем еще оружие. Мы должны это сделать. Они должны иметь возможность защищаться», — заявил Трамп, добавив, что Украина «испытывает очень сильные удары».

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В пятницу, 5 июля, президент США провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалась текущая ситуация на фронте и американская поддержка. По словам спикера Пентагона Шона Парнелла, администрация Трампа уже дала указание отправить новый пакет вооружения.

«Министерство обороны по указанию президента Трампа отправляет дополнительное оборонное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы работаем над обеспечением длительного мира и прекращением убийств», — говорится в официальном заявлении Парнелла, обнародованном 7 июля.

Этот шаг контрастирует с предварительными заявлениями Трампа, который с начала своего срока скептически относился к военной помощи Киеву. В феврале он даже публично подверг критике Зеленского за «недостаточную благодарность» за поддержку со стороны США.

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На прошлой неделе Пентагон временно приостановил передачу части артиллерийских боеприпасов и систем противовоздушной обороны ссылаясь на необходимость сохранить ресурсы для других направлений. Это вызвало беспокойство в Киеве и среди союзников США по поводу надежности американской поддержки.

Однако новое заявление Белого дома, а также указание Пентагона сигнализируют об изменении курса — Вашингтон возвращается к стратегии активного вооружения Украины.

«Мы будем вынуждены прислать больше оружия, прежде всего оборонного… В этом хаосе гибнет очень много людей» , — подчеркнул президент.

Представители администрации добавили, что поставки будут осуществляться в рамках переоценки оборонных приоритетов США согласно политике «Америка превыше всего».

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Белом доме не знали о решении Пентагона приостановить поставки оружия Украине, принятом чиновником Министерства обороны США в начале июля.

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