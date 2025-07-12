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Трамп анонсировал новые решения по поставкам оружия Украине: что об этом известно
Дональд Трамп готов поставлять оружие в Украину, продавая его сначала союзникам по НАТО, что является значительным изменением политики его администрации на фоне разочарования путиным. Во время интервью NBC News он заявил, что, вероятно, в понедельник, 14 июля, сделает «важное заявление» по поводу россии, и подтвердил, что договорился с лидерами НАТО о поставках оружия Украине, пишет The Guardian.
Посланник Трампа в Украине Кит Келлог планирует прибыть в Киев в тот же день с недельным визитом, который состоится после того, как США временно приостановили поставки оружия в Украину.
Белый дом пытается дистанцироваться от этого решения, а Трамп намекнул, что готов одобрить большой пакет военной помощи Украине через НАТО, изменив предыдущую политику сокращения поддержки украинского правительства, чтобы заставить Киев просить о мире.
«Я думаю, что в понедельник я сделаю важное заявление по поводу россии», — сказал Трамп во время интервью NBC News. — Я разочарован россией, но посмотрим, что будет в течение следующих нескольких недель".
Во время интервью Трамп изложил план, по которому США могли бы продавать оружие НАТО, а затем оно могло бы быть отправлено в Украину. Ранее Трамп не одобрял пакет военной помощи Украине.
«Итак, мы делаем так: оружие, которое вывозится, поступает в НАТО, а затем НАТО передает это оружие Украине, и НАТО оплачивает это оружие», — сказал Трамп, имея в виду, что его будут покупать страны, которые являются членами блока НАТО.
Представители администрации заявили, что это будет отличаться от прямых поставок оружия Украине со стороны США, поскольку решение о вооружении Киева будет принимать НАТО, а не Вашингтон.
Германия и другие страны-члены блока безопасности публично заявили о том, что переговоры по закупке оружия у США для передачи Украине не прекращались.
Украина производит более современное вооружение, включая беспилотники, но все еще полагается на США в вопросах поставок всего необходимого: от ракет Patriot для защиты от ночных российских ракетных и беспилотных атак, до ракет дальнего радиуса действия Himars для ударов по тылам россии, 155-мм артиллерийских снарядов и боеприпасов.
Новостной сайт Axios сообщил, что некоторые чиновники заявили, что США будут продавать Украине только «оборонительное» оружие, а другие сказали, что пакет может также включать «наступательное» оружие, такое как ракеты Himars.
Однако главным камнем преткновения остается военное производство в США. Как сообщило в этом месяце издание Guardian, у США есть лишь около 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для реализации всех военных планов Пентагона, а выполнение новых заказов может занять годы, в зависимости от приоритетности контракта.
Ожидается, что во время своего визита в Киев, первого со времени инаугурации Трампа, Келлог обсудит вопросы поставки оружия из США.
Однако не следует забывать, что стратегия Трампа, по словам госсекретаря Марко Рубио, состоит в том, чтобы продолжать взаимодействовать со всеми сторонами, участвующими в поиске решения войны в Украине.126
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