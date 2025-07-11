путин не обращает внимания на публично заявленное Дональдом Трампом разочарование в нем и продолжает наступать в Украине с новой силой, уже учтя возможность нового давления со стороны США. Об этом заявляют аналитики и люди, близкие к кремлю.

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Российский диктатор убежден, что превосходство россии на поле боя растет и что оборона Украины может пасть в ближайшие месяцы, по словам двух источников, близких к кремлю. Учитывая продолжающуюся наступательную операцию россии, они говорят, что путин считает невозможным прекратить боевые действия сейчас без значительных уступок со стороны Украины, пишет The New York Times.

«Он не пожертвует своими целями в Украине ради улучшения отношений с Трампом», — сказала Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги «россия-Евразия».

Неуступчивость путина является ярким контрастом к некоторым ожиданиям в начале этого года, когда Трамп пришел к власти и активно стремился к сближению с москвой, пообещав во время предвыборной кампании закончить войну в Украине за 24 часа.

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По мере того, как россия одерживала победы на поле боя, а Украина боролась с нехваткой бойцов для обороны своих фронтов, военные амбиции путина только росли. Поскольку Трамп открыто выражает свое разочарование путиным, становится все более очевидным, что глава кремля готов рискнуть своими отношениями с американским президентом ради достижения своей главной цели — заставить Украину капитулировать перед его требованиями.

Решимость путина продолжать нападение россии в сочетании с эскалацией бомбардировок привела к последней вспышке разочарования Трампа в отношении путина. Несмотря на шесть телефонных звонков между двумя лидерами с февраля и два раунда прямых переговоров в Стамбуле, россия только усилила эскалацию.

Но единственное, чего путин не сделал, как признал Трамп, — это не предложил значительных уступок по Украине.

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По словам двух источников, приближенных к кремлю, путин был готов к тому, что терпение Дональда Трампа иссякнет. Они сказали, что он понимал, что американский президент может в конечном итоге ввести новые санкции после шести месяцев.

«путин действительно ценит личные отношения с Трампом и вкладывает в них много сил, — сказала Станова. — Но в то же время он никогда не питал иллюзий относительно того, как может развиваться американская политика в отношении россии. И российское руководство всегда готовилось к худшему».

Один из источников, близких к кремлю, сказал, что путин надеется все еще иметь возможность договориться с Трампом об отмене санкций, когда в будущем российский лидер наконец будет готов закончить войну.

«путин достаточно рационален, — сказал Стефан Майстер, эксперт по россии в Германском совете по международным отношениям. — Если с другой стороны нет растущих издержек, почему он должен менять свое поведение?»

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Два человека, близких к кремлю, заявили, что путин доволен своим взаимодействием с Трампом в этом году. Сами переговоры лидеров стали прорывом для россии, положив конец трехлетней дипломатической изоляции со стороны администрации Байдена.

Однако Трамп отказался поддержать усилия кремля по отделению улучшения отношений между США и россией от вопроса об окончании войны в Украине. Американский президент также не предложил дипломатического пути к тому, чего добивается путин, — соглашения, которое бы предоставило рф новую сферу влияния в Восточной Европе в обмен на мир в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что президент Чехии объяснил, почему война в Украине может длиться годами.

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