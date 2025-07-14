Эмоциональное восстановление после утраты: в Италии прошел лагерь для детей, потерявших родных из-за войны

Этим летом в итальянском курортном городке состоялся оздоровительно-психологический лагерь для детей из Украины. Лагерь «Сохрани детство» стал безопасным пространством для психологической реабилитации, эмоционального восстановления и полноценного отдыха. За две смены здесь побывали 100 украинских детей, в частности пациенты Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» и дети, потерявшие одного или обоих родителей из-за российской войны против Украины.

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Социальный проект для детей войны: поддержка и надежда

Инициативу реализовали благотворительный фонд King Foundation и благотворительная организация «Мама и младенец», которые объединили свои усилия для создания безопасной, теплой и терапевтической среды для детей, пострадавших от войны.

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Этот лагерь — не просто место для развлечений. Это — мощная программа психологической поддержки: море, общение с опытными психологами, спортивные активности, арт-терапия, командные игры, вечерние киносеансы под звездами. Всё для эмоционального исцеления и возвращения ощущения детства.

«Мы создали среду, где нет сирен и взрывов, зато есть море, объятия, песни и внимательное отношение к каждому ребенку. Это не только о развлечениях — это о возвращении к себе», — отметили организаторы инициативы «Сохрани детство».

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King Foundation: системная поддержка украинских детей, переживших утрату

Для БФ King Foundation, входящего в состав King Group, участие в «Сохрани детство» стало уже вторым. В 2024 году фонд присоединился к проекту как партнер и сегодня продолжает реализовывать свою стратегическую миссию — долгосрочную, последовательную поддержку детей, переживших утрату: от помощи с обучением — до карьерного сопровождения и подготовки к самостоятельной взрослой жизни.

«Мы не просто помогаем — мы остаемся рядом. Для нас поддержка — это доверие, формирующееся со временем, и вера в ребенка даже тогда, когда он еще только учится верить в себя. Украинские дети вынуждены жить в реальности войны, но каждый ребенок имеет право на будущее. И мы делаем всё, чтобы путь к нему был возможным, достойным и наполненным смыслом», — подчеркивают в БФ King Foundation.

БО «Мама и младенец»: помощь семьям в кризисе

Благотворительная организация «Мама и младенец» уже более 20 лет помогает семьям в кризисных ситуациях. Её команда имеет уникальный опыт работы с детьми и хорошо знает, насколько важно поддержать вовремя — особенно тех, кто пережил глубокую утрату.

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1000 детей со всей Украины уже прошли через лагеря эмоционального восстановления

С начала полномасштабного вторжения благодаря инициативе «Сохрани детство» уже около 1000 детей со всей Украины получили возможность хотя бы на некоторое время забыть об ужасах войны и снова почувствовать себя детьми.

Детство нельзя вернуть, но можно создать моменты, которые останутся навсегда. Именно поэтому такие социальные проекты имеют огромное гуманитарное и общественное значение. Они формируют поколение, которое растет с опытом заботы, любви и доверия, а не только потерь.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали шокирующие цифры военных преступлений рф, в частности, самое массовое похищение детей со времен Второй мировой.

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