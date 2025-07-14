В Карпатах произошло землетрясение: что известно

В воскресенье, 13 июля, в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля ГКА.

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В частности, сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 11:46:10 вблизи поселка Конятин на Буковине. Источник землетрясения находился на глубине 3 километров.

По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.

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В Украине периодически фиксируют слабые землетрясения, преимущественно в Карпатском регионе. Один из таких случаев произошел 31 мая 2025 года — Главный центр специального контроля зафиксировал два подземных толчка на Закарпатье.

Оба землетрясения имели магнитуду около 2,0 по шкале Рихтера и произошли на глубине 5 км.

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Эпицентр находился вблизи одного из сел в Богданской общине Раховского района.

В марте сейсмическая активность также наблюдалась в Тернопольской области.

По информации геофизика Владимира Шляхового, за последние 14 лет в нашей стране произошло 15 землетрясений. В ближайшие годы в Украине ожидают землетрясение в 7−7,5 баллов, которое должно произойти в сейсмоактивной зоне Вранча.

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