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Шоу-бизнес

Сердце разрывается: Селена Гомес прервала молчание в социальных сетях

21:31 14 июля 2025
Селена Гомес

Селена Гомес, вокруг свадьбы которой много шума и слухов, прервала молчание в социальных сетях по важной причине. 32-летняя актриса и певица написала в Instagram трогательный пост в поддержку жертв наводнения в Техасе.

Звезда поделилась, что она жертвует средства в Фонд помощи пострадавшим от наводнения округа Керр, и добавила ссылку для пожертвований для своих подписчиков, пишет The News.

Она написала, что ее сердце «разрывается» из-за людей, потерявших своих близких, и людей, которые не могут найти свои семьи после катастрофического инцидента.

Гомес также призвала своих поклонников присоединиться и сделать пожертвование в фонд помощи пострадавшим, а также поделилась номерами телефонов для экстренных случаев, по которым можно получить помощь.

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Это произошло на фоне того, что свадебные планы Гомес привлекли много внимания в социальных сетях. После того как ее жених Бенни Бланко в недавнем интервью рассказал, какой они хотят видеть свою свадьбу, поклонники считают, что скоро это уже наконец произойдет. Известно, что пара поженится летом, однако точную дату не раскрыли.

Ранее Селена ответила на слухи о неверности ее жениха Бенни Бланко.

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