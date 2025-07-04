В Украине подорожала аренда квартир: каких цен ждать до конца года

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха рассказала о ситуации со сдаваемой в аренду недвижимостью в тыловых городах, а также в населенных пунктах, расположенных ближе к зоне боевых действий.

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В интервью «Укринформу» специалистка не стал делать общий анализ рынка, ведь на ситуацию в разных городах война влияет по-разному.

По ее словам, в Киеве, где в начале широкомасштабного вторжения цены упали почти на 50 процентов, арендовать жилье стало дороже, чем до войны — на 5−7 процентов. Так, самую дешевую однокомнатную квартиру в старых домах или небольшую квартиру площадью около 20 «квадратов» можно снять за 10 тысяч гривен, двухкомнатная будет в полтора раза дороже — около 15 тысяч гривен, а трехкомнатная — 18−20 тысяч. Такие цены на менее удобное жилье. Более комфортные и стоят дороже: от 15 тысяч, от 20 тысяч и от 25 тысяч гривен соответственно.

Елена Гайдамаха отметила, что больше всего цены на аренду выросли в Ивано-Франковске — почти на 100−150 процентов. Рынок недвижимости областного центра она считает самым оживленным.

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Впрочем, выросли цены на аренду жилья и в Сумах, которые в этом году подвергаются постоянным обстрелам. Так, по сравнению с довоенным временем, квартиры стоят на 50−70 процентов больше, а в новостройках — на 70−130 процентов. Если до широкомасштабного вторжения в Сумах можно было арендовать квартиру на сутки за 300−700 гривен, то сейчас — за 2000 гривен.

Высокие цены сохраняются и в населённых пунктах в районе Краматорстька и Покровска. За аренду двухкомнатной квартиры там могут просить 15 тысяч гривен.

Другая ситуация в Харькове и Херсоне — города также постоянно находятся под вражескими атаками. Но квартиры можно арендовать за 3−5 тысяч гривен. При этом в Херсоне многие позволяют пожить в квартирах, платя только за коммунальные услуги и приглядывая за недвижимостью.

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В последнее время несколько снизились цены в Днепре. Сейчас однокомнатную квартиру в «хрущевке» в отдаленных районах можно арендовать за 7−10 тысяч гривен, а в центре за однокомнатную и двухкомнатную с косметическим ремонтом просят 13−17 тысяч гривен. В новостройках — 17−25 тысяч гривен.

Ранее адвокат рассказывала, на что нужно обращать особое внимание перед тем, как заключить договор об аренде.

Фото Pixabay

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