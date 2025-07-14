Почему россия усиливает атаки на Украину: объяснили военные эксперты

Украина подвергается все большим бомбардировкам с момента начала полномасштабного вторжения россии. В результате даже президент США Дональд Трамп, ранее считавший себя посредником в войне, заявил, что разочарован российским президентом, пишет Deutsche Welle.

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«путин бросает в нас много дерьма, — сказал Трамп. — Он все время очень мил, но это оказывается бессмысленным».

Вскоре после этих заявлений США возобновили поставки артиллерийских снарядов и мобильных ракетных артиллерийских ракет в Украину. Благодаря расширению производства дронов россия имеет возможность совершать массированные атаки. Она больше не зависит от Ирана, как это было в 2022 году.

«Сейчас они производят тысячи в месяц, — сказал DW эксперт по военным технологиям Дэвид Гамблинг. — Это может составить десятки тысяч, и этого просто достаточно, чтобы „затопить“ большинство форм обороны, которые бы уничтожили ракеты».

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Однако полковник Маркус Райснер из австрийских вооруженных сил сказал DW, что россия не имела бы возможности совершать такие атаки без помощи других стран. Он добавил, что Китай поставляет детали для дронов, а Северная Корея — баллистические ракеты.

«россия полагается на своих союзников», — сказал он.

Полковник Райснер добавил, что путин имеет две стратегические цели в своих последних комбинированных атаках: уничтожить военно-промышленный комплекс Украины и повлиять на украинскую общественность.

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«Целенаправленные атаки на население, которое должно быть еще больше ослаблено террором, являются таким образом косвенной попыткой оказать давление на украинское правительство», — сказал Райснер.

Многие эксперты, например, немецкий политолог Андреас Хайнеманн-Грюдер, ожидают, что россия начнет новую наступательную операцию этим летом. Он считает, что увеличение количества комбинированных атак является частью этой кампании.

По его словам, цель россии — вывести из строя украинскую противовоздушную оборону настолько, чтобы потери нельзя было компенсировать поставками из западных стран. Он добавил, что атаки также могут свидетельствовать о том, что россия готовится к «решающей битве».

Эксперты, с которыми побеседовала DW, единогласно заявили, что для восстановления контроля над полем боя необходимы более решительные действия со стороны Запада.

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По словам полковника Райснера, Украина сейчас достигает хороших результатов в производстве собственных дронов, но все еще не может обойтись без поддержки.

«Ей нужна поддержка Запада, особенно в области специальных систем вооружения, таких как ракеты-перехватчики Patriot», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что дипломат считает, что поведение и отношение Трампа к Украине и рф выстраивается только его собственной логикой.

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