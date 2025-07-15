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Сила, которую не сломить: известный шеф-повар поразил обращением к сети

13:32 15 июля 2025
Эктор Хименес-Браво

Известный шеф-повар, постоянный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, который собирается на проект «Холостяк», обратился к своим подписчикам. На странице в социальной сети Эктор выложил пост в День Украинской Государственности с поздравлением страны, которая стала его вторым домом. Напомним, Хименес-Браво родился в Колумбии, долгое время жил и работал в Канаде, а сейчас — в Украине. В 2021 году Эктор получил украинский паспорт.

«Этот день — о нашем глубинном, непрерывном коде, — написал Эктор. — О силе, которую не сломить и не стереть никакими фейками или обстрелами. День Украинской Государственности. День, когда мы еще раз напоминаем себе и всему миру: историю не обманешь.

Как бы ни пытался враг переписать карты или присвоить наше наследие — правда всегда находит дорогу. Этот день — это мост сквозь времена. Мост, который держится на трех незыблемых опорах: украинцы здесь были, украинцы здесь есть, украинцы здесь будут.

Слава Украине и тем, кто на фронте держит несокрушимый фундамент для следующих поколений!"

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Известно, что в начале полномасштабного вторжения Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину из Колумбии, где находился в то время.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» победительница 15-го сезона «МастерШеф» рассказала о вызовах во время большой войны.

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