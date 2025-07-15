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Свекла ушла в ботву: в чем причина и что делать

14:51 15 июля 2025
Для сладости свекле необходим калий. Фото - Pixabay

Свеклу, которую, кстати, можно высаживать и в начале лета, любит плодородная почва, богатая разнообразными микроэлементами, прежде всего калием.

Если культуре не хватит микроэлементов, огородник может не рассчитывать на хороший урожай сладких свеклы. Ведь, как пишет prostoway.com, питательные вещества и калий в частности влияют на накопление сахаров.

В конце лета и начале осени не стоит подкармливать культуру азотом. Ведь этот микроэлемент отвечает за набор зеленой массы — его нужно вносить раньше. Когда свекла набирает вес, опытные огородники не советуют прореживать листья — в то время из зелени идет отток полезных веществ к корнеплодам.

А вот листья, на которых появились признаки грибкового заболевания, удалять необходимо, дополнительно обрабатывая культуру средствами на основе триходермы или сенной палочки.

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В конце лета и в сентябре, когда корнеплоды набирают достаточный вес, их не стоит излишне поливать — раз в неделю будет достаточно. Если в этот период будет много дождей, то дополнительно культуру нужно будет подкормить калием.

Материал «Уменьшает хронические воспаления: полезные свойства свекловичного сока, считающегося суперпродуктом» читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

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