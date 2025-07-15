Свекла ушла в ботву: в чем причина и что делать

Свеклу, которую, кстати, можно высаживать и в начале лета, любит плодородная почва, богатая разнообразными микроэлементами, прежде всего калием.

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Если культуре не хватит микроэлементов, огородник может не рассчитывать на хороший урожай сладких свеклы. Ведь, как пишет prostoway.com, питательные вещества и калий в частности влияют на накопление сахаров.

В конце лета и начале осени не стоит подкармливать культуру азотом. Ведь этот микроэлемент отвечает за набор зеленой массы — его нужно вносить раньше. Когда свекла набирает вес, опытные огородники не советуют прореживать листья — в то время из зелени идет отток полезных веществ к корнеплодам.

А вот листья, на которых появились признаки грибкового заболевания, удалять необходимо, дополнительно обрабатывая культуру средствами на основе триходермы или сенной палочки.

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В конце лета и в сентябре, когда корнеплоды набирают достаточный вес, их не стоит излишне поливать — раз в неделю будет достаточно. Если в этот период будет много дождей, то дополнительно культуру нужно будет подкормить калием.

Материал «Уменьшает хронические воспаления: полезные свойства свекловичного сока, считающегося суперпродуктом» читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

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