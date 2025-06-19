Лучше поздно, чем никогда: еще успеете посадить это на огороде в июне

Июнь — месяц активных работ на украинских огородах. Несмотря на то, что мы уже пересекли середину месяца, есть время для повторной высадки некоторых овощей, чтобы собрать урожай до осенних заморозков. Опытные огородники предлагают пять вариантов, которые прекрасно приживутся в условиях летней жары, которая может иметь место в конце месяца, пишет «Сенсація».

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Брокколи

Если вы планируете собрать урожай брокколи осенью, пора посеять ее в июне или высадить рассадой.

Свекла

Посаженная в июне свекла тоже хорошо приживется. Ранние сорта дадут урожай уже через 90 дней.

Огурцы (вторая волна посева)

Хотите свежие огурцы до сентября включительно? Посейте их в июне. Это идеальный вариант для тех, кто хочет продлить сезон сбора урожая.

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Кабачки (цуккини, патиссоны)

Эти теплолюбивые овощи прекрасно приживутся на солнечных и хорошо прогретых грядках. Отсутствие заморозков в июне способствует их быстрому росту.

Морковь (поздние сорта)

Для желающих иметь морковь на длительное хранение зимой, июнь — идеальное время для посева поздних сортов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее огородники рассказали, что в июне следует сделать с картофелем и луком на огороде.

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Фото: Pixabay

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