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Дочь Михаэля Шумахера стала трехкратной чемпионкой мира спустя 15 недель после родов (фото)
Дочь легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера — 28-летняя Джина-Мария Бетке (в девичестве — Шумахер), родившая в конце марта дочь, стала трехкратной чемпионкой мира по конному спорту.
На состязаниях World Reining Championship в Швейцарии наездница на коне Валентайне выиграла в рейнинге (дисциплина конного спорта, происходящая из США и являющаяся частью вестерн-верховой езды) и личное, и командное первенство. Напомним, что свою первую золотую медаль мирового первенства Джина-Мария выиграла в 2017 году.
Кстати, за триумфом дочери Шумахера с трибун наблюдали ее муж — 30-летний экс-прыгун с трамплина на лыжах Йен Бетке, мать чемпионка Европы по конному спорту Корина Шумахер, и дядя — бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер.
Напомним, что отец чемпионки, семикратный победитель Формулы-1 еще в 2013 году получил тяжелую травму головы во время катания на лыжах в Альпах и с тех пор не появлялся на людях.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дочь-чемпионка Михаэля Шумахера отгуляла свадьбу в семейном поместье на Мальорке.
Фото из соцсетей310
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