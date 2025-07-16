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Дело «Осокорковских лугов»: юристы говорят о манипуляции фактами
Пресс-служба компании Stolitsa Group заявила о масштабной информационной атаке в СМИ. По их словам, в публикациях искажаются факты судебного процесса, в котором упоминаются земельные участки в пределах заказника «Осокорковские луга». В частности, речь идет о якобы планах построить транспортную развязку прямо на территории заказника и участии Stolitsa Group в соответствующем иске — все это, по словам пресс-службы, не соответствует действительности.
Специалисты юридической компании, сопровождающие это дело в суде, уточняют: единственный факт, частично соответствующий реальности, — это заявление Офиса Генерального прокурора о вступлении в дело в качестве третьего лица на стороне ответчика — Киевсовета.
В свою очередь, истцом по делу выступает не Stolitsa Group, как утверждается в ряде материалов, а ООО «Контактбудсервис» — компания, арендующая участки в Дарницком районе Киева с 2005 года на основании решения Киевсовета. Земля была передана под строительство жилых и социально бытовых объектов.
Суть иска — не строительство развязки, а защита нарушенных прав арендатора в части определения границ участков для строительства и участков с природоохранным статусом. Еще в 2019 году Киевский городской совет предоставил соседним с застройкой участкам статус ландшафтного заказника. Однако, вопреки градостроительной документации и установленной процедуре, не определила границы данного заказника в натуре. Это заблокировало возможность реализации застройки с полноценными транспортными развязками, предусмотренной детальным планом территории, утвержденным самим Киевсоветом еще в 2009 году, а позже — и КГГА в 2021-м.
Юристы также подчеркнули, что ООО «Контактбудсервис» не является заказчиком транспортной развязки, не планирует ее строительство и никакого отношения к этому проекту не имеет. Развязка предусмотрена планом, заказчиком которого является КГГА.
Цель иска — не отмена статуса заказника, а приведение действий Киевсовета в соответствие с действующим законодательством и градостроительной документацией, а также восстановление правовой определенности для арендатора в части четких границ участков. Предприятие действует в рамках закона, имеет действующие договоры аренды участков под застройку, градостроительные условия и разрешение на строительство, выданное ГАСИ.
Юристы указывают: распространение предвзятых материалов вредит репутации компании и вводит общественность в заблуждение. В этой связи рассматривается возможность обращения в суд против отдельных медиа, опубликовавших недостоверную информацию.
В контексте судебного противостояния вокруг статуса заказника «Осокорковские луга» свою позицию выразили также инвесторы банка «Аркада»:
«Из данного судебного производства усматривается, что главным основанием обращения в суд ООО «Контактбудсервис» (застройщика ЖК «H2O») с данным иском является не «желание уничтожения объекта природно-заповедного фонда», а то, что при принятии решения Киевсоветом о создании данного ландшафтного заказника вообще не были учтены его границы. Поэтому указанное решение Киевсовета препятствует выполнению Распоряжения Киевской городской государственной администрации
Строительство проспекта Григоренко является проектом общегосударственного масштаба, который значительно улучшит транспортную инфраструктуру в Киеве. Кроме того, реализация данного проекта чрезвычайно важна для строительства нового находящегося рядом ЖК «Н2О».
Напомним, что в апреле 2021 года был подписан Меморандум о достройке ЖК «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах» (ныне — ЖК «H2O»). В подписании участвовали 12 сторон — от государственных институций до инвесторов и Stolitsa Group. Документ стал следствием масштабных протестов пострадавших вкладчиков банка «Аркада».
Юристы надеются и убеждены: участие Офиса Генпрокурора в этом деле является способом защитить права инвесторов согласно Меморандуму и гарантировать завершение строительства проблемных объектов.
Ранее сообщалось, что инвесторы «Аркады» просят Президента, Киевсовет и СБУ остановить препятствование законному строительству их квартир.68
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