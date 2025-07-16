Дело «Осокорковских лугов»: юристы говорят о манипуляции фактами

Пресс-служба компании Stolitsa Group заявила о масштабной информационной атаке в СМИ. По их словам, в публикациях искажаются факты судебного процесса, в котором упоминаются земельные участки в пределах заказника «Осокорковские луга». В частности, речь идет о якобы планах построить транспортную развязку прямо на территории заказника и участии Stolitsa Group в соответствующем иске — все это, по словам пресс-службы, не соответствует действительности.

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Специалисты юридической компании, сопровождающие это дело в суде, уточняют: единственный факт, частично соответствующий реальности, — это заявление Офиса Генерального прокурора о вступлении в дело в качестве третьего лица на стороне ответчика — Киевсовета.

В свою очередь, истцом по делу выступает не Stolitsa Group, как утверждается в ряде материалов, а ООО «Контактбудсервис» — компания, арендующая участки в Дарницком районе Киева с 2005 года на основании решения Киевсовета. Земля была передана под строительство жилых и социально бытовых объектов.

Суть иска — не строительство развязки, а защита нарушенных прав арендатора в части определения границ участков для строительства и участков с природоохранным статусом. Еще в 2019 году Киевский городской совет предоставил соседним с застройкой участкам статус ландшафтного заказника. Однако, вопреки градостроительной документации и установленной процедуре, не определила границы данного заказника в натуре. Это заблокировало возможность реализации застройки с полноценными транспортными развязками, предусмотренной детальным планом территории, утвержденным самим Киевсоветом еще в 2009 году, а позже — и КГГА в 2021-м.

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Юристы также подчеркнули, что ООО «Контактбудсервис» не является заказчиком транспортной развязки, не планирует ее строительство и никакого отношения к этому проекту не имеет. Развязка предусмотрена планом, заказчиком которого является КГГА.

Цель иска — не отмена статуса заказника, а приведение действий Киевсовета в соответствие с действующим законодательством и градостроительной документацией, а также восстановление правовой определенности для арендатора в части четких границ участков. Предприятие действует в рамках закона, имеет действующие договоры аренды участков под застройку, градостроительные условия и разрешение на строительство, выданное ГАСИ.

Юристы указывают: распространение предвзятых материалов вредит репутации компании и вводит общественность в заблуждение. В этой связи рассматривается возможность обращения в суд против отдельных медиа, опубликовавших недостоверную информацию.

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В контексте судебного противостояния вокруг статуса заказника «Осокорковские луга» свою позицию выразили также инвесторы банка «Аркада»:

«Из данного судебного производства усматривается, что главным основанием обращения в суд ООО «Контактбудсервис» (застройщика ЖК «H2O») с данным иском является не «желание уничтожения объекта природно-заповедного фонда», а то, что при принятии решения Киевсоветом о создании данного ландшафтного заказника вообще не были учтены его границы. Поэтому указанное решение Киевсовета препятствует выполнению Распоряжения Киевской городской государственной администрации от 03.11.2021 № 2277 «О строительстве улицы на проспекте Петра Григоренко до границы города Киева в Дарницком районе».

Строительство проспекта Григоренко является проектом общегосударственного масштаба, который значительно улучшит транспортную инфраструктуру в Киеве. Кроме того, реализация данного проекта чрезвычайно важна для строительства нового находящегося рядом ЖК «Н2О».

Напомним, что в апреле 2021 года был подписан Меморандум о достройке ЖК «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах» (ныне — ЖК «H2O»). В подписании участвовали 12 сторон — от государственных институций до инвесторов и Stolitsa Group. Документ стал следствием масштабных протестов пострадавших вкладчиков банка «Аркада».

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Юристы надеются и убеждены: участие Офиса Генпрокурора в этом деле является способом защитить права инвесторов согласно Меморандуму и гарантировать завершение строительства проблемных объектов.

Ранее сообщалось, что инвесторы «Аркады» просят Президента, Киевсовет и СБУ остановить препятствование законному строительству их квартир.

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