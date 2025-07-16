- 18:49 «Я отравился в собственном ресторане»: скандал во Львове с Мишей Кацуриным
- 18:31 Европейские дипломаты не смогли достичь согласия по санкциям против россии: при чем тут Словакия
- 18:09 Секс на 12 миллионов долларов: женщина сняла десятки тысяч интимных фото с буддистскими монахами, чтобы шантажировать их
- 17:53 Выигрыш в лотерею, неожиданный доход или наследство: кому очень скоро улыбнется финансовая удача
- 17:29 Срыв мирных переговоров с дворцом: Гарри и Меган возмущены утечкой информации
- 17:17 Все файлы были утрачены: хит популярного певца вышел только через год
- 16:56 Схватка в Раде: Гончаренко и Гетманцев устроили драку при рассмотрении законопроекта
- 16:56 Квашенные огурцы по рецепту бабушки: прекрасно хранятся даже без подвала
- 16:35 ГБР по делу Шабунина провело обыски в квартире погибшего пилота «Джуса»: что известно (обновлено)
- 16:23 рф начала активное строительство на авиабазах: при чем здесь спецоперация «Паутина»
- 15:59 Кабмин во главе с премьером ушел в отставку: кто войдет в состав нового правительства
- 15:54 Не мусор, а деньги: сколько можно заработать на макулатуре в 2025 году
Шабунин использовал автомобиль, который мы передали фронту, в личных делах, — руководитель благотворительного фонда
Глава ЦПК Виталий Шабунин и его друг Дмитрий Шерембей втянули в мошенническую схему благотворительный фонд «Паладины». Активист получил автомобиль для обороны страны, а использовал его в личных целях. Об этом заявил соучредитель и руководитель фонда Денис Долинский, сообщает «Главком».
В комментарии «Главкому» соучредитель и руководитель благотворительного фонда «Паладины» Денис Долинский сделал сенсационное заявление: фонд «Паладины» был вовлечен в мошенническую схему. По его словам, весной 2022 года друг активиста Дмитрий Шерембей втерся в доверие к бизнесменам CEO Club Ukraine, чтобы приобрести автомобиль для Виталия Шабунина.
«Выступая перед предпринимателями, Шерембей представил историю под соусом, мол, Шабунин мобилизован, он отправляется на Донбасс, где будет стоять с автоматом в окопе и будет отбиваться от вражеских атак. После этого бизнесмены CEO Club собрали деньги (средняя стоимость таких автомобилей составляет 5−7 тыс. евро), а наш благотворительный фонд организовал логистику по поставке машины, потратив собственные средства. Таким образом, Nissan Pathfinder, 2005 года выпуска, заехал в Украину как гуманитарное авто. Благотворительный фонд „Палладины“ передал лично Шабунину с конкретной целью — для обороноспособности страны! Это отмечено в акте приема-передачи», — отметил Денис Долинский.
Благотворитель отметил, что Шабунин в дальнейшем использовал гуманитарный автомобиль в личных делах, не связанных с обороной страны.
Как сообщалось, правоохранители обвиняют Виталия Шабунина в уклонении от военной службы и мошенничестве. Кроме того, правоохранители утверждают, что глава Центра противодействия коррупции незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии.
15 июля Печерский суд Киева определил меру пресечения для активиста и председателя общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина. Суд постановил применить к нему личное обязательство на срок до 20 августа. Прокурор Михаил Балан в комментарии СМИ сообщил: эпизод по волонтерскому авто в настоящее время исследуется правоохранителями. Подозрения по этому эпизоду Шабунину пока не объявлялось.104
Читайте нас в Facebook
Секс на 12 миллионов долларов: женщина сняла десятки тысяч интимных фото с буддистскими монахами, чтобы шантажировать их
Водолеям — «Паж кубков» и ностальгия, Девам — «Влюбленные» и выбор между сердцем и разумом: Таро-прогноз на 16 июля
Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)