Глава ЦПК Виталий Шабунин и его друг Дмитрий Шерембей втянули в мошенническую схему благотворительный фонд «Паладины». Активист получил автомобиль для обороны страны, а использовал его в личных целях. Об этом заявил соучредитель и руководитель фонда Денис Долинский, сообщает «Главком».

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В комментарии «Главкому» соучредитель и руководитель благотворительного фонда «Паладины» Денис Долинский сделал сенсационное заявление: фонд «Паладины» был вовлечен в мошенническую схему. По его словам, весной 2022 года друг активиста Дмитрий Шерембей втерся в доверие к бизнесменам CEO Club Ukraine, чтобы приобрести автомобиль для Виталия Шабунина.

«Выступая перед предпринимателями, Шерембей представил историю под соусом, мол, Шабунин мобилизован, он отправляется на Донбасс, где будет стоять с автоматом в окопе и будет отбиваться от вражеских атак. После этого бизнесмены CEO Club собрали деньги (средняя стоимость таких автомобилей составляет 5−7 тыс. евро), а наш благотворительный фонд организовал логистику по поставке машины, потратив собственные средства. Таким образом, Nissan Pathfinder, 2005 года выпуска, заехал в Украину как гуманитарное авто. Благотворительный фонд „Палладины“ передал лично Шабунину с конкретной целью — для обороноспособности страны! Это отмечено в акте приема-передачи», — отметил Денис Долинский.

Благотворитель отметил, что Шабунин в дальнейшем использовал гуманитарный автомобиль в личных делах, не связанных с обороной страны.

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Как сообщалось, правоохранители обвиняют Виталия Шабунина в уклонении от военной службы и мошенничестве. Кроме того, правоохранители утверждают, что глава Центра противодействия коррупции незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии.

15 июля Печерский суд Киева определил меру пресечения для активиста и председателя общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина. Суд постановил применить к нему личное обязательство на срок до 20 августа. Прокурор Михаил Балан в комментарии СМИ сообщил: эпизод по волонтерскому авто в настоящее время исследуется правоохранителями. Подозрения по этому эпизоду Шабунину пока не объявлялось.

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