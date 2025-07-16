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Лучше — пилить деревья: Элизабет Херли раскрыла секрет безупречных фото в бикини (красавицам на заметку)
В мире, где возраст часто рассматривается как ограничение, Элизабет Херли бросает вызов стереотипам. В свои 60 лет британская актриса и модель выглядит просто великолепно. Ее фотографии в бикини регулярно становятся поводом для увлечения. При этом бывшая возлюбленная Хью Гранта с радостью демонстрирует свою подтянутую фигуру в социальных сетях, доказывая, что красота и уверенность в себе не имеют срока годности.
На днях звезда устроила очередную фотосессию в бикини, лишний раз продемонстрировав свое идеальное физическое состояние. В нежных лучах утреннего солнца Херли выглядела поистине великолепно. В комментариях к публикации актриса поделилась советом со своими подписчиками — главный секрет удачного кадра, по ее словам, в правильном освещении.
«В чем секрет эффектных фотографий в бикини? Забудьте о солнечном свете над головой. Во время съемки бикини ваши лучшие друзья — восход или закат. Мы снимали это в 7 утра… К 8 утра я уже бездельничала в одном из своих эффектных платьев, чувствуя себя прекрасной и защищенной от смертоносного солнца», — написала Элизабет.
В комментариях фолловеры не перестают восхищаться красотой и фигурой актрисы: «Ты совершенство, как такое возможно!?», «Твой бойфренд — счастливый человек», «Это невероятно! Я мечтаю о таком теле», «Элизабет, ты великая молодец! Многие и в 20 лет не могут похвастаться такой фигурой».
Ее подтянутая фигура, сияющая кожа и уверенность в себе заставляют поклонников гадать: в чем секрет Элизабет? Модель не скрывает, что молодость — результат дисциплины, осознанного подхода к жизни и нескольких простых, но эффективных правил, которые может взять на вооружение каждая женщина.
Херли не соблюдает модные диеты и не пьет зеленые соки и бады — ее рацион строится на простой и здоровой пище. Она избегает обработанных продуктов, предпочитая домашнюю еду: жареную курицу, картофельное пюре и свежие овощи. Важное правило — легкий и ранний ужин, чтобы организм успевал переварить пищу ко сну. А еще она обожает арахисовое масло, но признается, что может съесть целую банку за раз, если не будет контролировать себя.
Элизабет не фанатеет от тренажерных залов — она выбирает садоводство, долгие прогулки с собаками и домашние занятия йогой. В одном из интервью модель признавалась, что она будет лучше пилить деревья, чем потеть на беговой дорожке. Фигура Элизабет — результат постоянного движения: даже сбор урожая с собственной фермы, где она выращивает овощи и фрукты, становится полноценной тренировкой.
Много внимания Херли уделяет уходу за кожей. У модели есть специальный ритуал: она наносит увлажняющий крем на лицо шесть раз в день, а на шею все десять. Кроме того, звезда избегает солнца в пиковые часы, загорая только утром и вечером, а для бронзового оттенка использует автозагар.
Она не курит, почти не пьет алкоголь и старается сохранять оптимизм даже в сложных ситуациях. Бабушка научила Херли спать с открытым окном — это, по ее мнению, помогает избежать отеков утром.
Несмотря на то, что эксперты подозревают Элизабет в пластических операциях и инъекциях ботокса и филеров, особенно в области губ, сама актриса признается только в минимальных процедурах, ведь панически она боится пластики.
«Секрет Элизабет — не в чудо-таблетках, а в балансе. Она не запрещает себе маленькие радости, но знает меру. Не истощает себя тренировками, но и не сидит на месте. И самое главное — наслаждается жизнью каждый день», — говорит помощница актрисы.
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Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля