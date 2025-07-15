Измените это в своем питании и забудете о проблемах с кишечником

Проблемы с кишечником, такие как вздутие живота, боль в животе, запор или синдром раздраженного кишечника, являются распространенными заболеваниями, с которыми многие люди борются ежедневно. Одной из основных причин является неправильное питание — диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием обработанных продуктов, сахара и насыщенных жиров негативно влияет на кишечную флору. Также важно помнить, что нарушения микробиоты могут ослабить иммунитет, ухудшить пищеварение и привести к хроническому воспалению, которое разрушительно влияет на наш организм, пишет Wprost.

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Чтобы улучшить здоровье кишечника, включайте натуральную пищу, то есть мы основываем наш рацион на овощах, фруктах, мясе, рыбе, яйцах и орехах. Они должны быть нашей абсолютной основой.

Здоровье кишечника также поддерживают пробиотики (живые бактериальные культуры) и пребиотики (вещества, стимулирующие рост полезных бактерий). Их можно найти в ферментированных продуктах и растворимой клетчатке, содержащейся, среди прочего, в луке, чесноке, бананах.

Обратите также внимание на способ приготовления продуктов. Если кто-то пережарит мясо, это негативно повлияет на его здоровье, но проблема здесь не в самом мясе, а в способе приготовления. Стоит готовить на пару или использовать аэрофритюрницу. Однако, если хотите жарить, важно делать это на слабом огне.

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Помимо диеты, здоровье кишечника также поддерживается регулярной физической активностью, достаточным количеством сна и уменьшением стресса, что, как показывают исследования, может влиять на состав микробиома.

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