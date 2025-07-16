«Я отравился в собственном ресторане»: скандал во Львове с Мишей Кацуриным

Муж Нади Дорофеевой известный ресторатор Михаил Кацурин отравился в собственном ресторане. Об этом он сообщил в Instagram.

«Я отравился в собственном ресторане во Львове. И, к сожалению, не только я. По состоянию на сейчас 11 гостей сообщили нам о симптомах отравления. Предварительная гипотеза — яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля», — написал он.

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Кацурин рассказал, они оплатит счета за лечение всем отравившимся.

«Со всеми, кто обратился за помощью, на связи. Если вам тоже стало плохо, напишите, пожалуйста, свой контакт в директ @china.hi. Я тоже ложусь в инфекционку, потому что состояние паскудное», — написал он.

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Также заведение закрыли до выяснения обстоятельств и вызвали санстанцию, которая уже проверила всех сотрудников, поверхности и продукты. Результаты сообщат каждому пострадавшему и громаде тоже.

Также будут утилизированы все продукты, которые находятся в ресторане, независимо от результатов проверки.

«Мы уже 10 лет кормим гостей и сейчас это примерно полмиллиона посетителей в год. Качество продуктов, процессов, стандартизация, безопасность — конечно, один из наших главных фокусов внимания. Впрочем, как нам объяснили в инфекционной — каждым летом в ресторанах происходит несколько аналогичных, так называемых „вспышек“. К сожалению, в этот раз „вспышка“ случилась с нами. Мы сделаем все, чтобы помочь каждому, кто отравился, сделаем все, чтобы сделать невозможным подобное в будущем», — написал он.

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Как сообщил ZAXID.NET и. о. заведующего 7-м отделением Львовской областной инфекционной больницы Михаил Когут, в отделении с симптомами острой кишечной инфекции в настоящее время находится восемь больных. Четверо обратились к врачам во вторник, 15 июля, а еще четверо — на следующий день. Детей среди больных нет. По его словам, есть подозрение на сальмонеллез.

Медицинский директор инфекционной больницы Андрей Орфин уточнил, что на данный момент в больнице есть 12 больных. Еще четверо больных находятся в 5-м отделении больницы.

Как писали «ФАКТЫ», на днях на фестивале в Закарпатье десятки людей отравились водой из знаменитого водопада.

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