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Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля
Астрологи уверены, что июль принесет переломный момент в жизни некоторых знаков зодиака. При этом завтрашний день, 17 июля, будет достаточно благоприятен для представителей некоторых знаков зодиака. Это следует и расклада карт Таро, пишет slovofraza.com.
Козерог — «Король Кубков»
Козерогам следует быть откровенными с окружающими, выразить свои эмоции. Завтра — идеальный день для душевных разговоров. Не бойтесь уязвимости, это сблизит вас с близкими.
Совет карт: Помните, что завтрашний день отлично подходит для разговоров по душам и признаниям.
Водолей — «Шестерка Мечей»
Водолеям нужно сделать шаг вперед, возможно даже изменить место или взгляды. Изменения могут показаться трудными, но это открывает новые возможности. Примите помощь от окружающих.
Совет карт: Верьте, что двигаетесь в правильном направлении.
Рыбы — «Солнце»
Рыбы будут переживать день вдохновения и радости. Все дела, которыми будете заниматься, будут доставлять удовольствие. Общение с близкими и природой особенно полезно.
Совет карт: Делитесь своим светом — он вернется к вам.
Овен — «Император»
Овнам важно сохранять контроль даже в сложных ситуациях. Действовать логично, не поддавайтесь на провокации. Ваше упрямое отношение привлечет к вам доверие.
Совет карт: Показывайте лидерские качества, это поможет получить уважение.
Телец — «Восьмерка Жезлов»
Тельцам нужно быстро принимать решения. События будут стремительно развиваться, но ваша способность адаптироваться позволит вам сохранить стабильность.
Совет карт: Действуйте без промедления, не откладывайте решение.
Близнецы — «Семерка Кубков»
Близнецам трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном. День потребует внутренней честности, чтобы не попасть в иллюзии или соблазны.
Совет карт: Четко определите свои желания, не верьте привлекательным обещаниям.
Рак — «Девятка Пентаклей»
Ракам следует обратить внимание на то, что доставляет удовольствие и гармонию. Прекрасное время для самоуглубления, творчества и заботы о себе.
Совет карт: Поддержка придет, если вы будете открыты к ней.
Лев — «Высший Суд»
Львам нужно принимать важные решения и быть готовыми к ответственности. Это шанс исправить ошибки и восстановить справедливость.
Совет карт: Ваше благородство — это ваша сила.
Дева — «Пятерка Мечей»
Девам не стоит поддаваться на провокации. Конфликты могут быть неизбежны, но сохраняйте спокойствие и не идите на поводу у эмоций.
Совет карт: Проигрыш может открыть путь к чему-нибудь более важному.
Весы — «Четверка Жезлов»
Весам следует действовать активно. Они ощутят внутреннюю готовность сказать «да» изменениям. Завершение этапа и начало нового проекта принесут долгосрочные результаты.
Совет карт: Открывайтесь людям — это принесет вам больше, чем вы ожидаете.
Скорпион — «Восьмерка Кубков»
Скорпионам следует задуматься о том, что уже не нужно в жизни. Отпустите лишнее, это позволит вам двигаться вперед.
Совет карт: Прислушивайтесь к себе, а не к требованиям окружающих.
Стрелец — «Двойка Пентаклей»
Стрельцам следует найти баланс в меняющейся ситуации. Не пытайтесь контролировать все одновременно, адаптируйтесь к изменениям.
Совет карт: Двигайтесь вперед и наблюдайте за реакцией мира.
Как писали «ФАКТЫ», астрологи рассказали, кому очень скоро улыбнется финансовая удача.1040
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Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля