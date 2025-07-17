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У него был позывной «Мэджик», что означает волшебник: под Купянском погиб 28-летний воин из Запорожской области
Стало известно о героической гибели жителя Вольногорска Владислава Биленко. Оператор отделения разведки и корректировки взвода беспилотных авиационных комплексов принял последний бой 8 июля. Произошло это на Купянском направлении. Мужчина погиб от ранения, несовместимого с жизнью, сообщает городской совет. Ему навеки 28 лет.
«Владислав родился в городе Горловка Донецкой области в русскоязычной семье, но с безграничной любовью к Украине. Впоследствии с родителями переехал в Вольногорск. Окончил Национальный технический университет «Днепровская политехника».
Воспитывался в семье, где главными ценностями всегда были милосердие, добро и верность.
Отец Влада тоже военнослужащий, поэтому парень не мог оставаться в стороне и без колебаний пошел добровольцем на защиту Украины", — говорится в сообщении.
По словам земляков, воин всегда был улыбчивым, искренним, верным своим принципам, порядочным.
«Даже позывной он имел „Мэджик“, что означает волшебник, потому что к чему бы он ни прикасался, все делал с улыбкой. Светлый и позитивный сын, которым гордились родители. Его короткая жизнь оборвалась, оставив мечты неосуществленными», — говорят земляки.
Похоронили воина на Аллее Славы городского кладбища.
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