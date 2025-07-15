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Осиротела семимесячная дочка: на Сумщине пал 26-летний офицер из Винницкой области
В Бубновке провели в последний земной путь офицера одного из подразделений Сил специальных операций — Владислава Яковенко. Он погиб 7 июля на Сумщине, во время стрелкового боя воин получил сложное сквозное пулевое огнестрельное ранение, которое было несовместимо с жизнью. В апреле ему исполнилось 26 лет, сообщает Гайсинская районная администрация.
«Владислав окончил Киевский университет биоресурсов и природопользования. Во время учебы прошел военную кафедру, получив офицерское звание младшего лейтенанта. Начал свою трудовую деятельность на птицефабрике в Ладыжине. В 2019 году создал семью и имел большие планы на будущее», — говорится в сообщении.
В разгар большой войны Владислав Яковенко взял в руки оружие и пошел защищать свою страну в составе 95-й десантно-штурмовой бригады. Принимал участие в боях в Серебрянском лесу на Луганщине, в битвах за Терны и Макеевку.
«С 2024 года перешел в одно из подразделений Сил специальных операций, так как имел чрезвычайно сложный боевой опыт, профессиональную подготовку, огромный багаж знаний и навыков в своей работе. Был командиром группы. Этот парень был титаном, ведь он водил за собой других в „самые темные и самые горячие“ места. Не раз спасал своих побратимов и выносил на своих крепких плечах раненых», — говорят земляки.
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