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После ранения вернулся в строй: вражеский дрон убил отца двоих детей из Ровенской области
Костопольская громада провела в последний путь своего защитника Сергея Бабича. Солдат погиб 9 июля 2025 года в результате удара вражеского дрона в районе Павловки Запорожской области. В июне ему исполнился 41 год.
«Сергей родился в Здолбуновском районе, потом семья переехала в Костополь. После окончания школы он работал водителем», — сообщает городской совет.
Мобилизовали на службу Сергея Бабича на работе в ноябре 2023 года. Сначала он прошел обучение на полигоне и после нескольких дней отпуска поехал на Запорожское направление фронта. Воевал в составе горно-штурмовой бригады, служил водителем горно-штурмового взвода. За время службы был ранен, лечился и вернулся в строй.
«В октябре 2024 года у Сергея был недельный отпуск, который он провел дома с семьей. Общался обычно со своими братьями, о службе рассказывал мало», — пишут в горсовете.
Боец имел много планов, но их оборвал российский дрон. У него остались двое детей, родители и двое братьев. Похоронили воина на кладбище «Новое» в Костополе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Покровском погиб защитник с Тернопольщины Сергей Заяц, активный участник Революции Достоинства.
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