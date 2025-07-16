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Происшествия

После ранения вернулся в строй: вражеский дрон убил отца двоих детей из Ровенской области

20:33 16 июля 2025
Солдат Сергей Бабич

Костопольская громада провела в последний путь своего защитника Сергея Бабича. Солдат погиб 9 июля 2025 года в результате удара вражеского дрона в районе Павловки Запорожской области. В июне ему исполнился 41 год.

«Сергей родился в Здолбуновском районе, потом семья переехала в Костополь. После окончания школы он работал водителем», — сообщает городской совет.

Мобилизовали на службу Сергея Бабича на работе в ноябре 2023 года. Сначала он прошел обучение на полигоне и после нескольких дней отпуска поехал на Запорожское направление фронта. Воевал в составе горно-штурмовой бригады, служил водителем горно-штурмового взвода. За время службы был ранен, лечился и вернулся в строй.

«В октябре 2024 года у Сергея был недельный отпуск, который он провел дома с семьей. Общался обычно со своими братьями, о службе рассказывал мало», — пишут в горсовете.

Боец имел много планов, но их оборвал российский дрон. У него остались двое детей, родители и двое братьев. Похоронили воина на кладбище «Новое» в Костополе.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Покровском погиб защитник с Тернопольщины Сергей Заяц, активный участник Революции Достоинства.

Читайте также: Семь месяцев родные надеялись на чудо: на востоке погиб защитник с Черниговщины

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