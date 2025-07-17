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Происшествия

Курсант расстрелял военных на учениях на Черниговщине

12:45 17 июля 2025
Под Черниговом курсант расстрелял двух военных - Фото: cntime.cn.ua

В Украине, которая борется с российской агрессией, в Черниговской области во время проведения учебных стрельб на полигоне Сухопутных войск ВСУ курсант совершил стрельбу из автомата. Погибли два военных. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.

«Вчера в полицию поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли. Полиция задержала подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Военкор Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные адвоката Клима Братковского сообщил, что инцидент произошел в момент, когда военнослужащие выходили на огневой рубеж двойками.

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«Курсант Кошель внезапно развернулся на 180 градусов и открыл огонь в спину своим инструкторам. Один из погибших вообще впервые видел этого курсанта — он только пришел помочь провести занятия. Следует отметить, что во время прибытия в часть Кошель заявлял, что не собирается служить и намеревался уехать в россию еще в 2022 году. В результате выстрелов сержанты получили многочисленные проникающие огнестрельные ранения и погибли на месте. По словам очевидцев, курсант произвел контрольные выстрелы в голову каждому из них. Третий военнослужащий — сержант — также был обстрелян, однако все четыре пули попали в бронежилет, что спасло ему жизнь. Он не получил телесных повреждений», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года курсант Харьковского национального университета внутренних дел прыгнул с центрального моста в Виннице. Родные 19-летнего курсанта не верят официальной причине смерти сына, больше всего любившего свою семью и жизнь.

Иллюстративное фото: cntime.cn.ua

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