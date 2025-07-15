Германия хочет купить две системы Patriot для Украины

Президент Дональд Трамп заявил, что США отправят Украине дополнительные батареи противовоздушной обороны Patriot, которые, по словам Киева, необходимы для защиты от российских обстрелов.

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«Я еще не согласовал количество, но они их получат, — на днях сказал Трамп журналистам. — Мы предоставим им Patriot, которые им так необходимы».

Этот шаг, вероятно, стал подготовкой к тому, что Трамп назвал своим «важным заявлением» относительно войны в Украине, которое будет включать новую военную помощь Киеву. Президент США все больше раздражен неуступчивостью президента путина в переговорах о завершении войны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с Трампом во время двухдневного визита в Вашингтон. Министр обороны Германии Борис Писториус также прибудет в столицу США. Берлин ведет переговоры с администрацией Трампа о предоставлении Украине двух дополнительных систем Patriot и покрытии всех расходов на эти крайне необходимые поставки, пишет Bloomberg.

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Трамп заявил, что США «ничего не платят» за потенциальную поставку новых батарей, которая, по его словам, будет финансироваться Европейским Союзом. На прошлой неделе он заявил, что именно НАТО «на 100% оплатит это вооружение».

Однако этот шаг свидетельствует об изменении позиции Дональда Трампа, который откладывал утверждение любых новых поставок вооружений в Украину.

Украина получала оружие от США, но только за счет средств, оставшихся со времен президентства Байдена. Трамп ранее отказывался рассматривать возможность поиска дополнительных средств, утверждая, что это лишь усилит позицию путина и уменьшит шансы на прекращение боевых действий.

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Последний план Трампа по отправке дополнительного оборонительного оружия в Украину появился после того, как в начале этого месяца Пентагон неожиданно приостановил некоторые ключевые поставки оружия, ссылаясь на низкие запасы. Позднее Зеленский заявил, что США возобновили поставки военной помощи.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Трамп анонсировал новые решения по поставкам оружия Украине.

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