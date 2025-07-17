Как правильно оплатить штраф за нарушение ПДД: патрульная полиция обратила внимание на важные нюансы

В Украине усиливают наказания для водителей. За каждое нарушение Правил дорожного движения составляется протокол об административном правонарушении и выносится постановление.

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«Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления исключительно в случаях автоматической фиксации нарушения», — напомнили в полиции.

При уплате штрафа следует обращать внимание на важные нюансы, предупреждают правоохранители.

В назначении платежа нужно указывать серию и номер постановления, а также фамилию, имя и отчество лица, на которое оно вынесено.

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«За превышение скорости, зафиксированное прибором TruCAM, уплата штрафа должна производиться в полном объеме, как указано в постановлении. Иногда водители по ошибке уплачивают половину суммы штрафа, но такое постановление считается неуплаченным», — говорится в сообщении.

Если штраф уплачен не полностью, постановление считается неисполненным, и со временем материалы передаются в органы государственной исполнительной службы. Тогда водителю придется уплатить не только лишь двойную сумму штрафа, но и исполнительный сбор.

Кроме того, к нему будут применены все ограничения, предусматриваемые для должников.

Чтобы избежать лишних затрат и неприятностей, в полиции призвали водителей внимательно читать постановление и его реквизиты, обращать внимание, каким способом зафиксировано нарушение. А также проверять статус штрафа через официальные сервисы.

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Также следует учесть, если штраф уплачивается через учреждение банка, то дополнительно взимается комиссия банка.

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