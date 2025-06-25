В Украине ужесточают наказание для водителей за распространенное нарушение ПДД: за что и на сколько придется раскошелиться

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который существенно увеличивает штрафы за парковку на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, увеличив размер штрафа за:

• Безосновательную остановку, стоянку или парковку на местах, обозначенных соответствующими знаками или разметкой для лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки).

• Создание препятствий водителям с инвалидностью или перевозящим их при остановке или стоянке.

Если этот законопроект будет принят, штрафы за такие нарушения возрастут до 300 необлагаемых налогом минимумов, то есть до 5100 гривен.

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Кроме того, законопроект обязывает водителей с инвалидностью или перевозящих таких лиц использовать опознавательный знак «Водитель с инвалидностью» с QR-кодом.

Также отметим, что отсутствие соответствующих разметок или знаков на парковках, предназначенных для лиц с инвалидностью, карается штрафом для должностных лиц субъектов хозяйствования в размере 1020−1700 грн.

Ранее «ФАКТЫ» писали, за что можно «на ровном месте» получить штраф в 510 гривен и как этого избежать.

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