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В Украине ужесточают наказание для водителей за распространенное нарушение ПДД: за что и на сколько придется раскошелиться
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который существенно увеличивает штрафы за парковку на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, увеличив размер штрафа за:
• Безосновательную остановку, стоянку или парковку на местах, обозначенных соответствующими знаками или разметкой для лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки).
• Создание препятствий водителям с инвалидностью или перевозящим их при остановке или стоянке.
Если этот законопроект будет принят, штрафы за такие нарушения возрастут до 300 необлагаемых налогом минимумов, то есть до 5100 гривен.
Кроме того, законопроект обязывает водителей с инвалидностью или перевозящих таких лиц использовать опознавательный знак «Водитель с инвалидностью» с QR-кодом.
Также отметим, что отсутствие соответствующих разметок или знаков на парковках, предназначенных для лиц с инвалидностью, карается штрафом для должностных лиц субъектов хозяйствования в размере 1020−1700 грн.
Ранее «ФАКТЫ» писали, за что можно «на ровном месте» получить штраф в 510 гривен и как этого избежать.154
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