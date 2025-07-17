Советы знатоков восточной астрологии помогут представителям зодиакального круга не только избежать сложностей, но и открыть новые возможности для роста в разных сферах жизни.

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Астрологи уверяют, что в пятницу, 18 июля, Вселенная будет посылать знакам зодиака всевозможные сигналы. Нужно только правильно их прочитать. Даже мелочи могут обернуться судьбоносными поворотами, говорится в гороскопе на специальном сайте.

Овен — Десятка кубков

Овны смогут ощутить радость, близость и эмоциональное насыщение. Возможно, их ждет встреча с друзьями или разговор, который давно откладывался. Главное — не упустить момент. Будьте открыты к неожиданным проявлениям любви, дружбы или признательности.

Телец — Паж денариев

Тельцы на пороге чего-то нового, особенно в сфере финансов или физических проектов. Появится возможность запустить что-то практичное. Обратите внимание на детали и не пренебрегайте подготовкой. Даже если проект кажется мелким, он может вырасти в нечто большее.

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Близнецы — Дама мечей

Близнецам стоит проявить внутреннюю силу, которая позволяет освободиться от внешнего давления. Вам нужно будет выбрать: оставаться в старом или шагнуть в новое. Не бойтесь быть твердыми и решительными, но соблюдайте дипломатию, чтоб ваши слова не ранили без необходимости. Возможно, вы избавитесь от влияния человека или обстоятельства, которые давно тормозили ваш рост.

Рак — Двойка кубков

День идеально подойдет для примирения, романтических признаний или новых знакомств. Возможно судьбоносное знакомство. Энергия карты способствует глубоким душевным разговорам и укреплению эмоциональных связей.

Лев — Паж жезлов

Для Львов наступает время начинаний, вдохновения и желания действовать. Вас может ждать предложение, которое вдохновит на перемены, или встреча, меняющая настроение. Откройтесь новому опыту — он может привести к значимым результатам.

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Дева — Дама денариев

Девам стоит проявить твердость не позволять другим диктовать правила. Вас могут попытаться сбить с пути, но вы точно знаете, что нужно делать. Продолжайте идти вперед шаг за шагом. Важно беречь энергию и не тратить ее на пустые разговоры.

Весы — Рыцарь жезлов

Весам стоит подготовиться к действиям, движениям и ярким переживаниям. Вы можете ввязаться в конфликт, страстный роман или захватывающее приключение. Но остерегайтесь необдуманных поступков. Прислушивайтесь к сердцу, но держите под контролем импульсы.

Скорпион — Четверка кубков

Скорпионам не стоит зацикливаться на негативе и не обесценивать то, что уже есть. Чтобы выйти из этого состояния, сделайте что-то непривычное: прогулка, звонок другу или смена обстановки помогут восстановить силы. Откройтесь неожиданным источникам вдохновения.

Стрелец — Четверка денариев

Стрельцы будут склонны держаться за привычное. У них появляется страх потерять контроль, ресурсы или власть. Но чрезмерная осторожность может привести к стагнации. Возможно, пора что-то отпустить, чтобы получить гораздо больше.

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Козерог — Пятерка жезлов

Козерогам придется доказать свою правоту, выдерживать конкуренцию или преодолеть преграды. Но у вас есть все необходимое, чтобы победить. Не позволяйте никому сбить вас с курса. Даже если кажется, что все против вас, это всего лишь испытание на прочность.

Водолей — Король кубков

Водолеям надо научиться говорить о своих чувствах открыто. Если вы давно хотели поделиться чем-то важным — сейчас самое время. Вас услышат, если вы говорите от сердца. День располагает к гармонии, душевным беседам и восстановлению баланса.

Рыбы — Туз денариев

Для Рыб этот день станет мощной отправной точкой к будущему успеху. Вам выпадет шанс или возможность, которую нельзя упустить. Возможно, вы получите предложение по работе или начнете дело, о котором мечтали. Главное — быть внимательными и открытыми к новым возможностям. Удача явно на вашей стороне.

Финансовый гороскоп на неделю 14 — 20 июля читайте на сайте «ФАКТОВ».

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