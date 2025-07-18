Кабмин принял важное решение о выплате пенсий по решениям судов: что изменится для пенсионеров

Пенсионеры, недовольные размером своей пенсии, могут обращаться в суд, чтобы доказать, что выплаты должны быть выше. В ПФУ приводили в качестве примера пенсионеров-нардепов, которые уже давно не получают спецпенсии, но обращаются по этому поводу в суды.

ВІДЕО ДНЯ

В настоящее время Кабмин утвердили порядок, устанавливающий, как именно из бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) будут осуществляться выплаты пенсий и доплат, назначенных по решениям судов, сообщают в Минсоцполитики и добавляют, что эта проблема — системная.

По данным министерства, за последние пять лет количество таких решений возросло более чем в 26 раз — до 758 тысяч решений. Общая сумма долга почти 85 млрд грн. Но единого подхода к исполнению решения судов не было.

Обычно текущие выплаты осуществлялись сразу, а за предыдущие периоды — ставились в очередь. Так, к настоящему времени выплаты получили пенсионеры, решения судов по искам которых вступили в силу до 20 ноября 2020 года.

РЕКЛАМА

«Впервые в бюджете ПФУ расходы на судебные решения будут выделены, в зависимости от источника финансирования пенсий: выплаты, которые должны осуществляться за счет средств государственного бюджета, поскольку касаются пенсий, которые выплачиваются именно за счет средств госбюджета, и выплаты, источником погашения которых являются страховые пенсионные взносы», — отметили в Минсоцполитики и добавили, что выплаты гражданам будут производиться ежемесячно пропорционально средствам, определенным в бюджете Пенсионного фонда, в разрезе обязательств государственного бюджета и страховых средств.

«Благодаря новому порядку граждане, имеющие ретроспективные судебные решения, смогут получать ежемесячно хоть и не сразу всю сумму, но регулярную выплату. У каждого будет доступ к информации: какой объем решений находится на исполнении и с какой динамикой они выплачиваются. Расходы на эти цели будут четко предусмотрены в бюджете ПФУ. Это позволит сформировать более прозрачную, прогнозированную и цивилизованную систему исполнения судебных решений», — отметила первый заместитель министра Дарья Марчак.

Правительственное постановление, в частности, предусматривает, что информация о судебных решениях будет отображаться в личном кабинете пенсионера на портале ПФУ.

РЕКЛАМА

В министерстве добавили, что постановление уже вступило в силу, а сейчас идет техническая подготовка к его внедрению.

Ранее в Минсоцполитики заявляли, что правительство планирует изменения в системе спецпенсий — такие выплаты в Украине получает каждый пятый пенсионер.

Фото — Pixabay

РЕКЛАМА

250

Читайте нас в Facebook