На передовой заметили новейший российский пулемет для спецназа: чем он хорош и чем опасен для оккупантов

На передовой со стороны оккупантов все чаще стали появляться новая техника и вооружение, которые часто успешно уничтожаются ВСУ. Вероятно, со временем этот список пополнит первый ручной пулемет РПЛ-20, созданный российским концерном «Калашников» для использования специальными подразделениями.

ВІДЕО ДНЯ

Так, на днях пулемет был замечен в руках бойцов 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вс рф. Первая же серийная партия данных пулеметов была передана частям оккупантов концерном «Калашников» в начале июня.

РПЛ-20 является оружием, которое часто называют еще штурмовым пулеметом, как как в отличии от единых и универсальных пулеметов Калашникова его основное назначение — использование при наступательных/штурмовых действиях. С этой целью пулемет создан под более легкий патрон 5,45×39, а не 7,62×54 как пулемет Калашникова, что делает более легким как само оружие, так и вес боеприпаса к нему.

Также в отличие от большинства ручных пулеметов, которые используют для стрельбы магазин, РПЛ-20 использует ленту на 100 или 200 патронов, что позволяет создавать высокую плотность огня и очень важно при наступательных действиях. За счет более легкой пули вес РПЛ-20 более чем в 1,5 раза ниже пулемета Калашникова под патрон 7,62 мм — 5,5 и 9 кг соответственно.

РЕКЛАМА

При этом скорострельность оружия около 800 выстрелов в минуту, что позволяет хорошо контролировать оружие. Также за счет телескопического приклада с регулируемой щечкой его можно подстроить под себя, сделав более удобным, а наличие планок Пикатинни позволяет устанавливать на него дневные и ночные прицелы.

В то же время некоторые обозреватели сомневаются в практичности некоторых решений, например, механизма перезарядки, при котором необходимо откидывать весь блок управления огнем вниз для замены ленты, что может быть неудобно в бою. Также отсутствие возможности использования стандартных магазинов ограничивает универсальность оружия, особенно в случае использования всех пулеметных лент, их утраты или повреждения в бою. В то же время использования стандартных магазинов на 30 патронов от АК-74 или 45 патронов от РПК-74 упростило бы использование РПЛ-20, правда сильно снизив плотность стрельбы.

Также поскольку РПЛ-20 является первым ручным пулеметом для Калашникова, есть вероятность того, что его будут просто плохо производить. К примеру, новейший автомат концерна АК-12 уже успел заслужить репутацию ненадежного и часто бракованного оружия.

РЕКЛАМА

247

Читайте нас в Facebook