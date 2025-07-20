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Прошел более трех лет ожесточенных боев, болезненных потерь: в бою погиб отец двоих детей с Ровенщины
Черная весть снова пришла с фронта на Ровенщину. В Здолбуновской общине в последний путь провели воина Сергея Парипу, который отдал жизнь, защищая Родину. Главный сержант погиб 14 июля 2025 во время выполнения боевого задания. Ему было 47 лет, сообщил Владислав Сухняк, глава Здолбуновской общины.
«Сергей любил свое село, сад, где высадил более 60 деревьев. Почти 25 лет проработал на здолбуновском предприятии электриком. С начала АТО присоединился к силам ТрО, ездил на разные учения по военной подготовке», — говорится в сообщении.
26 февраля 2022 года Сергей Парипа вошел в состав 56-го батальона 104-й отдельной бригады ТрО. Служил на границе с Беларусью, а дальше — Донецкое направление, Херсон, Харьковщина. Более трех лет ожесточенных боев, болезненных потерь.
За весомый вклад в защиту Украины воин отмечен государственной наградой — Нагрудным знаком «Ветеран войны». Также награжден отличием командира 104-й ТрО Украины.
У защитника остались мать, жена и две дочери.
Ранее сообщалось, что на войне погиб 21-летний защитник с Полтавщины Вадим Лозицкий.150
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